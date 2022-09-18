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باريس : فرمل رين انتصارات مضيفه مرسيليا بفرض عليه التعادل 1 1 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي شهدت عودة موناكو بفوز صريح من أرض مضيفه رينس 3 صفر ليواصل تقدمه في الترتيب.

ورغم سقوطه في فخ التعادل للمرة الأولى بعد سلسلة من 5 انتصارات توالياً حققها بين المرحلتين الثالثة والسابعة، إلاّ أن النادي المتوسطي ارتقى إلى الصدارة مع 20 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن المتصدر السابق حامل اللقب باريس سان جرمان الذي يلعب اليوم في قمة ختام هذه المرحلة أمام مضيفه ليون.

في المقابل، رفع موناكو رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الخامس موقتاً اي اقل بخمس نقاط من لوريان صاحب المركز الثالث والفائز على أوكسير 3 1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

مرسيليا يرحب بحارسه الاسطوري

في المباراة الأولى، كان لاعب وسط مرسيليا ماتيو غندوزي نجم اللقاء اذ سجل الهدفين بداية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعدما حوّل عرضية من hglhgd هاماري تراوري في شباك حارسه الإسباني باو لوبيس (25)، قبل أن يعوض اخفاقه في الشوط الثاني بهدف التعادل برأسية قوية (52) هزت شباك الحارس ستيف مانداندا العائد للمرة الأولى إلى ملعب فيلودروم منذ رحيله عن مرسيليا الذي أمضى معه معظم مسيرته.

وخاض مانداندا (37 عاماً) أحد الوجوه التاريخية في النادي المتوسطي 613 مباراة ونال تصفيق جماهيره السابقة التي نادته بالـ "الظاهرة"، وهو لقبه أثناء مشواره الطويل مع مرسيليا، خلال فترة الإحماء.

وبدا الارهاق واضحاً على لاعبي الفريقين بعد مشوارهما الأوروبي، اذ خسر مرسيليا أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني صفر 1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، فيما تعادل رين أمام فنربهشه (2 2) في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المباراة الثانية، دخل فريق الامارة المباراة بعد ان تلقى خسارة مفاجئة على أرضه أمام فرنسفاروش المجري صفر 1 في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس الماضي.

وكانت نقطة التحوّل في المباراة طرد لاعب رينس برادلي لوكو بعد مرور 22 دقيقة اثر مخاشنته الدولي السويسري بريل ايمبولي، ليستغل موناكو النقص العددي ويسجل اهدافه الثلاثة في الشوط الثاني.

افتتح الروسي ألكسندر غولوفين التسجيل بعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني بكرة رأسية.

ودانت السيطرة لموناكو بعد ذلك لكنه لم يحسن استغلال فرصتين سنحت لمحمد كامارا ووسام بن يدر (53 و64).

وانتظر موناكو الدقائق الثلاث الاخيرة ليحسم النتيجة نهائيا في صالحه بهدفين للياباني الدولي تاكومي مينامينو (87) وبن يدر (90).

أسرع حالة طرد منذ 2006

وخسر نيس أمام ضيفه أنجيه صفر 1، في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق المضيف جان كلير توديبو بعد 9 ثوانٍ من صافرة البداية اثر خطأ على المهاجم السنغالي عبدالله سيما.

وحسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات باتت حالة طرد توديبو الأسرع في الدوري الفرنسي منذ بداية الاحصاءات عام 2006، فيما يعود الرقم السابق للاعب تولوز ماكسيم سبانو الذي طُرد بعد 39 ثانية أمام ليل في عام 2014.

وفي صراع القاع، حقق بريست فوزه الأوّل هذا الموسم أمام ضيفه أجاكسيو صفر 1، سجله رومان هاموما في الدقيقة 65.

وتقدم بريست إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير مع 5 نقاط، فيما يتذيل أجاكسيو الترتيب مع 4 نقاط من فوز وتعادل و6 هزائم.

وعاد تروا إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين توالياً بفوزه على مضيفه كليرمون فيران 3 1.

وتقدم تروا الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم للمركز العاشر برصيد 10 نقاط.

تأخر تروا بهدف من قائد كليرمون يوهان غاستيان بعد 3 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يرد بثلاثية تناوب على تسجيلها ماما بالديه من غينيا بيساو هدفين (24 و53) ورينو ريبار (82).