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انجيه (فرنسا): اعتلى نادي مارسيليا صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه على مضيفه أنجيه بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة من "ليغ 1".

وسجل الظهير الأيسر جوناثان كلوس هدفاً (35) وصنع آخرين أحرزهما الكولومبي لويس سواريس (50) والبرازيلي غيرسون (59)، ليتفوق مرسيليا بنقطة واحدة في الصدارة (23) على باريس سان جرمان (22) الذي يستضيف نيس المتعثر السبت.

وبالتالي، واصل مرسيليا تألقه بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن مع سبعة انتصارات وتعادلين.