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Brest (فرنسا): استغنى نادي بريست عن مدرّبه ميشال در زاكاريان، بعد بداية سيئة في الدوري الفرنسي لكرة القدم كما اعلن الثلاثاء.

ولم يفز بريست سوى مرة واحدة في 10 مباريات هذا الموسم ومُني بهزيمة قاسية على ارضه امام مونبلييه صفر-7 في اب/اغسطس الماضي ليبدأ سلسلة من سبع هزائم تواليا.

وكان در زاكاريان الذي سبق له الاشراف على نانت ومونبلييه، تعاقد مع بريست في حزيران/يونيو 2021 بعقد لمدة 3 سنوات وقاده الموسم الماضي الى المركز الحادي عشر.

وبات در زاكاريان ثاني مدرب يفقد منصبه هذا الموسم بعد الهولندي بيتر بوس الذي اقاله ليون بسبب سوء النتائج وعين بدلا منه لوران بلان. ويعود بلان الى التدريب في فرنسا بعد غياب دام 6 سنوات اثر رحيله عن باريس سان جرمان.