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لوس انجليس: سجل النجم ليبرون جيمس 26 نقطة هي الاعلى في المباراة ليقود لوس أنجليس ليكرز أخيرًا الى فوزه الاول هذا الموسم بتفوقه على ضيفه دنفر ناغتس 121 110، فيما سقط حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز للمباراة الثانية تواليًا أمام مضيفه ديترويت بيستونز 128 114.

في لوس أنجليس، أضاف أنتوني ديفيس 23 نقطة و15 متابعة وساهم راسل ويستبروك بـ18 نقطة من مقاعد البدلاء و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليحقق ليكرز فوزه الاول هذا الموسم بعد خمس هزائم تواليًا.

قال ديفيس بعد المباراة "كنا بحاجة الى هذا الفوز. كنا بحاجة الى ذلك من أجل فريقنا، من أجل المعنويات، جماهيرنا والمؤسسة. أظهرنا ما بإمكاننا أن نقدّمه. قد تكون بداية سلسلة جيدة لنا".

بعد سقوطه في المباريات الخمس الاولى، عادل ليكرز سجل 2014 2015 لأسوأ بداية في تاريخه الذي بدأ في 1947. لكن بهذا الفوز، تجنب رقمًا قياسيًا سلبيًا ومنح المدرب دارفين هام انتصاره الاول.

سجل ليكرز أعلى رصيد من النقاط هذا الموسم وحقق أكبر فارق نقاط أيضًا في الربع الاخير ليلحق بناغتس الهزيمة الثالثة رغم نقاط الصربي نيكولا يوكيتش الـ23 و14 متابعة، مقابل أربعة انتصارات.

في وقت سابق في لوس أنجليس، حقق زيون ويليامسون عودة رائعة من إصابة في الورك الأيمن مسجلا 21 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة ليقود نيو أورليانز بيليكانز للفوز 112 91 على كليبرز.

في ديترويت، سجل ستيفن كوري 32 نقطة هي الاعلى في المباراة وأضاف جوردان بول 30، لكن ذلك لم يشفع لووريرز بعد أن تجاوز لاعبو بيستونز الخمسة الاساسيين حاجز العشر نقاط ليقودوا فريقهم للفوز على حامل اللقب 128 114.

كان ساديك باي الافضل مع 28 نقطة مقابل 24 لأيزايا ستيوارت مع 13 متابعة بالاضافة الى 23 نقطة لكايد كانينغهام و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة و21 نقطة للكرواتي بويان بوغدانوفيتش.

كان هذا الانتصار الثاني فقط ليدترويت هذا الموسم في سبع مباريات، فيما بقي ووريرز الذي سقط في المباراة السابقة أمام تشارلوت هورنتس من دون فوز خارج الديار هذا الموسم من ثلاث مباريات وتراجع سجله الى 4 3.

وسجل دونوفان ميتشل 38 نقطة و12 تمريرة حاسمة، كلاهما الأعلى في المباراة، ليقود كليفلاند كافالييرز للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 121 108. أضاف كيفن لوف 29 نقطة من مقاعد البدلاء ليعزز كليفلاند سجله إلى 5 1 في وصافة الشرقية.