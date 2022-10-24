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لوس انجليس: مُني لوس أنجليس ليكرز بخسارته الثالثة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وذلك بسقوطه أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 104 106 الأحد، في مباراة تألق خلالها نجم الفريق الفائز داميان ليلارد العائد إلى الملاعب بعد غياب طويل للاصابة بتسجيله 41 نقطة.

عاد ليلارد ليفرض نفسه من جديد بعدما تعافى من تمزق في عضلات بطنه وخضوعه لجراحة ابعدته عن الملاعب نصف الموسم الماضي، في حين يتخبط ليكرز مع بداية سلبية ليحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية بعيداً عن الأدوار الإقصائية.

اللحظات الحاسمة

وبعدما تأخر بفارق 8 نقاط في اللحظات الحاسمة، كان بامكان بلايزرز الاعتماد على نجمه العائد الذي ظل وفياً لسمعته كلاعب قادر على حسم المباريات في الأوقات القاتلة، ليسجل رمية ثلاثية أعادت التقدم لفريقه 104 102 قبل 2.4 ثانية من صافرة النهاية.

غير أن سلة ليلارد لم تكن كافية، إذ ردّ "الملك" ليبرون جيمس (37 عاماً) والأبرز مرة أخرى في صفوف ليكرز (31 نقطة و8 تمريرات حاسمة و8 متابعات) بتعديل الكفة بسلة ساحقة "دانك"، قبل أن يقضي جيرامي غرانت على آمال الفريق المضيف بسلة الفوز قبل 3 ثوانٍ من النهاية، ليعود جيمس ويهدر تسديدته الأخيرة لادراك لتعادل.

قال ليلارد، صاحب 12 نقطة في الربع الأخير "واحدة من أعظم نقاط قوتنا في المباريات الثلاث الأولى (فاز بها جميعها) كانت أننا تمسكنا دائماً بالفوز والثقة ببعضنا البعض، حتى خلال الأوقات العصيبة".

في المقابل، تراجع أداء ليكرز مع اقتراب نهاية اللقاء على الرغم من تألق أنتوني ديفيس (22 نقطة و10 متابعات و6 سرقات)، بخلاف زميله راسل ويستبروك الذي اكتفى بـ 10 نقاط و6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، كما أهدر تسديدتين حاسمتين في الثواني الأخيرة.

في سان فرانسيسكو، عاد غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، إلى سكة الانتصارات بعد يومين من خسارته في دنفر، بفوزه على ساكرامنتو كينغز 130 125.

وبرز في صفوف الفائز ستيفن كوري الذي سجل 28 نقطة من إجمالي 33 في الشوط الأوّل الذي شهد تسجيل ووريرز 89 نقطة، منها 50 في الربع الثاني، وهو رقم قياسي شخصي للنادي.

وبرغم تقدم ووريرز بفارق 26 نقطة، إلا انه تراخى في نهاية اللقاء تاركاً منافسه يقلّص الفارق إلى 4 نقاط قبل دقيقة من الختام، إلا أن سرقة الكندي أندرو ويغينز (24 نقطة) وتسجيله سلة ساحقة حالت دون هزيمة وشيكة لحامل اللقب.

وفرض مينيسوتا تمبروولفز نفسه على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 116 106 بفضل تألق نجمه أنتوني إدواردز صاحب 30 نقطة و11 متابعة، فيما أضاف الوافد الجديد من يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير 15 نقطة و15 متابعة.

ولعب دونافان ميتشيل، نجم جاز السابق أيضاً، دوراً حاسماً في فوز فريقه كليفلاند كافالييرز على واشنطن ويزاردز 117 107 بعد التمديد، بتسجيله 7 من اجمالي 37 نقطة خلال الوقت الإضافي في مباراته الأولى في أوهيو.

وحقق يوتا جاز فوزه الثالث توالياً على حساب نيو أورليانز بيليكانز 121 122 بعد التمديد.

وقاد الفنلندي لاوري ماركانن (31 نقطة و12 متابعة) فريقه المتجدد، في حين تألق في صفوف الخاسر زيون وليامسون (25 نقطة) وسي جيه ماكولوم مع 28 نقطة.