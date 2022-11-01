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إيلاف من بيروت: إيران تخرج من المونديال. إشاعة بدأ تداولها في الأيام الأخيرة، بعد انتشار نداء للفيفا وقعه 149 ناشطا إيرانيا. ربما لا حاجة لتكرار المعطيات حول قمع نظام آية الله خامنئي ضد الاحتجاجات الشعبية التي بدأت بمقتل محسا أميني، منذ أكثر من شهر.

الإثنين، تساءل زافييه جاكوبيلي في صفحات صحيفة "كورييه ديلا سبورت" عما إذا كان 144 حالة وفاة وأكثر من اثني عشر ألف اعتقال غير كاف لتلبية مطالب النشطاء، الذين في معارضتهم لحكومة طهران كانوا مدعومين أيضًا من قبل العديد من لاعبي كرة القدم المشهورين والسابقين. لاعبو كرة قدم إيرانيون، من علي دائي إلى سردار آزمون، فقط لتسمية أشهرهم.

صمت في زيورخ

مع ذلك، كل شيء صامت من زيورخ، وبعيدًا عن تلك الرسالة وانعكاسات بعض الصحفيين، لا أحد في عالم كرة القدم يناقش بجدية استبعاد إيران من كأس العالم.

إنه وضع مثير للفضول إلى حد ما، بالنظر إلى أنه قبل أشهر فقط كان موقف قطاع كرة القدم عكس ذلك تمامًا، عندما يتعلق الأمر بإخراج روسيا من التصفيات المؤهلة للبطولة.

حالتان متشابهتان لكن بعيدتان. الاختلاف الرئيسي هو أنه لم يتبق الآن سوى أقل من شهر على كأس العالم، والتغيير في هذه المرحلة سيكون معقدًا: إن استبعاد إيران سيعني اصطياد فريق تم إقصاؤه سابقًا، والذي، مع ذلك، سيكون القليل من الوقت لتنظيم بعثتها، ما أدى إلى معاقبة منطقيًا. السبب الثاني هو أن قطر قد تختلف على الأرجح، نظرًا إلى قربها السياسي المهم من طهران وحقيقة أن أي استبعاد، من خلال التنظيم، سيؤدي إلى عودة محتملة للإمارات التي لا تربطها بالدوحة علاقات ممتازة.

لكن، على الرغم من ذلك، المقارنة مع الحالة الروسية لا يمكن أن تفشل في إثارة التفكير. كتب نيكولا سبيتي، مؤرخ الرياضة في جامعة بولونيا، أن ما يميز الوضع في إيران هو عدم وجود "كتلة حرجة من الدول التي ترفض اللعب ضدها".

حل دبلوماسي

عندما غزت روسيا أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، أعلنت بولندا والسويد وجمهورية التشيك على الفور معارضتها لخوض الجولة الفاصلة من تصفيات كأس العالم، والتي ستقام في غضون شهر تقريبًا، ضد روسيا. حتى تلك اللحظة، حاول FIFA و UEFA حل المشكلة دبلوماسيًا، ما جعل روسيا تتنافس من دون أن تكون قادرة على إظهار رموزها الوطنية، لكن هذا النوع من المعارضة - سرعان ما تبعه تلك الخاصة بإنجلترا وويلز - هدد بتفجير كأس العالم بأكمله... وأجبرت مؤسسة كرة القدم العالمية على اتخاذ قرار جذري.

لم يحدث أي من هذا في حالة إيران، وهذه مشكلة أوروبية في الأساس. لأنه على الرغم من أن كأس العالم تقام في الشرق الأوسط وإيران دولة آسيوية، مع فريق كرة قدم تابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن كرة القدم كانت ولا تزال - حتى لو نسيناها كثيرًا - مجالًا أوروبيًا بحتًا، وربما يكون المجال الوحيد بقي واحد في العالم.

الفيفا هيئة عالمية لكنها تتخذ من أوروبا مقراً لها، وخلال 118 عاماً من تاريخها، انتخبت عمليا رؤساء أوروبيين فقط (الاستثناء الوحيد: جواو هافيلانج، برازيلي لكنه ابن لاثنين من المهاجرين البلجيكيين). يعكس عدم وجود كتلة حرجة ضد وجود إيران في كأس العالم الموقف الأوروبي المركزي لنظام كرة القدم العالمي، بحيث يُنظر إلى العنف في طهران الذي يتم إبلاغنا به يوميًا من قبل وسائل الإعلام لدينا على أنه بعيد جدًا وغير ذي صلة بالحرب. في أوكرانيا.

التناقض الغريب

هذه هي الطريقة التي يتم بها تحديد هذا التناقض الغريب: إن العناد الواجب تجاه دولة مثل روسيا - التي كان للعديد من الدول الغربية علاقات تجارية معها حتى بضعة أشهر - لا يجد موقفًا مشابهًا تجاه ما كان يعتبر منذ حوالي أربعين عامًا واحدًا من أعداء الغرب.

في دليل إضافي على الطبيعة المتناقضة لهذا الوضع على المستوى السياسي، هناك حقيقة أن إيران نفسها تزود روسيا بطائرات بدون طيار عسكرية، وهو تفصيل يجعلها بحكم الواقع جزءًا من الصراع في أوكرانيا، وإن كان ذلك بدرجة مختلفة من المسؤولية. مقارنة بموسكو.

ومع ذلك، في مارس الماضي، لم تكن روسيا وحدها المستبعدة من كأس العالم، لكن أيضًا بيلاروسيا. على المستوى النظري، أسباب فعل الشيء نفسه مع إيران موجودة، ربما حتى من دون القمع الذي يمارسه نظام آيات الله ضد المتظاهرين. لن يجد فريق ميلي أي عقبة أمام مشاركته في مونديال قطر، بفضل أقوى حلفائه: اللامبالاة السياسية الأوروبية، على الأقل تلك الخاصة بكرة القدم.

سيكون من الغريب أن نشهد، في غضون أسابيع قليلة، مباريات إيران، التي ستواجه في مجموعتها أحد أخطر منافسيها الجيوسياسيين - الولايات المتحدة - وإنجلترا وويلز، أي اثنان من الاتحادات التي دفعت الفيفا إلى استبعاد روسيا (إنجلترا هي أيضًا واحدة من المنتخبات الوطنية التي ناقشت قضية انتهاكات حقوق الإنسان في قطر)، لكنها ظلت صامتة حتى الآن في مواجهة ما يحدث.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "لينكييستا" الإيطالية

