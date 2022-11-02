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فورت وورث (الولايات المتحدة): افتتحت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، مشوراها في بطولة "دبليو تي ايه" الختامية لكرة المضرب، بفوز صريح على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة ثامنة الثلاثاء في تكساس الأميركية.

وتفوّقت النجمة البولندية التي خاضت موسماً رائعاً شهد تتويجها بلقبين كبيرين في فرنسا والولايات المتحدة، بسهولة 6 2 و6 3 في ساعة و22 دقيقة في قاعة ديكيز أرينا في فورت وورث.

وتُعدّ ابنة الحادية والعشرين مرشحة قوية لتعزيز رصيدها هذه السنة البالغ 8 ألقاب في دورات لدى المحترفات، والتتويج في البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم خلال العام.

وتقدّمت حاملة لقب 3 بطولات كبرى سريعاً على كاساتكينا 3 0، ثم حسمت المجموعة الأولى بعد 37 دقيقة.

وسارت شفيونتيك في المجموعة الثانية على النهج عينه، فتقدمت 3 0 قبل أن تحسم المباراة بسهولة.

وتسعى البولندية الموهوبة إلى تعويض مشوار السنة الماضية في البطولة الختامية، عندما أخفقت في غوادالاخارا المكسيكية بالتأهل إلى نصف النهائي.

بداية جيدة

قالت شفيونتيك عن فوزها "أشعر بأن البداية الجيدة منحتني الطاقة طوال المباراة".

تابعت "أعرف ان التوازن صعب بين شراسة اللعب وعدم ارتكاب الكثير من الاخطاء، لأنها قادرة على حسم التبادلات الطويلة".

وكفت شفيونيك ان عملها على تحسين إرسالها ساعدها كثيراً بحصد النجاح هذا الموسم "شعرت العام الماضي ان ارسالي خذلني قليلاً.. هذا العام تمكنت من التعويل عليه. ربما لا اضرب الارسالات الساحقة، لكني أشعر بصلابة أكبر".

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة عينها، تغلبت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة سادسة على الأميركية الشابة كوكو غوف الرابعة، في إعادة لربع نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي الذي حسمته الفرنسية البالغة 29 عاماً.

غارسيا التي خسرت في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز أمام التونسية أنس جابر، حسمت المباراة 6 4 و6 3 في ساعة و18 دقيقة.

وتتنافس اللاعبات الثماني في مجموعتين بحيث تتأهل بطلة ووصيفة كل مجموعة إلى نصف النهائي.