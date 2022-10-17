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سان دييغو (الولايات المتحدة) : أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، لقبها الثامن في عام 2022 بعد تتويجها الأحد في دورة سان دييغو الاميركية (500)، اثر فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6 3 و3 6 و6 صفر.

شفيونتيك المتوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها، كانت أحرزت هذا الموسم ألقاب الدوحة، انديان ويلز، ميامي، روما، شتوتغارت، رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، باسطة هيمنتها على صدارة اللاعبات المحترفات مذ اعتزال الأسترالية آشلي بارتي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

ويُعدّ رصيدها على الأرض الصلبة الأميركية مميزاً: 24 فوزاً وخسارة يتيمة.

وستكون اللاعبة التي حققت 64 فوزاً لافتاً هذه السنة، مرشّحة قوية لاحراز لقب دورة الماسترز للسيدات بين 31 تشرين الاول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر في فورت وورث تكساس.

وعادت شفيونتيك (21 عاماً) إلى طريق الألقاب، بعد أسبوعين من خسارتها نهائي دورة أوسترافا أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا. جاء فوزها متوقعاً على فيكيتش المصنفة 77 عالمياً، لتؤكد هيمنتها عليها في المواجهات المباشرة بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وخاضت فيكيتش النهائي بعد ثلاث ساعات من قلب تأخرها في المجموعة الثالثة 2 4 إلى فوز على الاميركية دانيال كولينز وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة 6 4 و4 6 و7 6 (7 2)، وذلك بعد اكمال مواجهة توقفت في اليوم السابق بسبب الامطار.

لم تحصل فيكيتش (26 عاماً) التي خاضت أول نهائي لها هذا الموسم، على وقت كاف لالتقاط انفاسها، فحسمت شفيونتيك المجموعة الأولى في أربعين دقيقة. لكن فيكيتش المتوجة بثلاثة القاب تحاملت على الارهاق وحسمت الثانية 6 3 لتعادل الأرقام.

ضغطت شفيونتيك في المجموعة الثالثة الحاسمة، كما فعلت في المواجهة السابقة ضد الأميركية جيسيكا بيغولا، وحسمتها 6 صفر منهية المباراة في ساعة و47 دقيقة.