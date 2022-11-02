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باريس: يتطلع أرسنال ومانشستر يونايتد الانكليزيان لحسم صدارة مجموعتيهما في ختام منافسات الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" من أجل عبور مباشر الى ثمن النهائي، فيما يأمل روما الايطالي تفادي أي انتكاسة وبلوغ الملحق.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة الى الدور ثمن النهائي، فيما يواجه صاحب المركز الثاني أحد أصحاب المركز الثالث القادمين من دوري الابطال في الملحق المؤهل الى هذا الدور.

ونظرًا للفرق القادمة من المسابقة القارية الأم، مثل برشلونة وإشبيليه الاسبانيين وأياكس الهولندي وقد ينضم إليها يوفنتوس الايطالي، ستسعى الأندية لتفادي الوصافة في يوروبا ليغ.

وتبدو مهمة أرسنال أسهل من يونايتد، إذ يتصدر المجموعة الاولى بفارق نقطتين عن أيندهوفن الهولندي الضامن أيضًا أحد المركزين الاولين، وسيكون مرشحًا لتخطي عقبة زيوريخ السويسري المتذيل على أرضه في لندن وضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة أيندهوفن مع مضيفه بودو غليمت النروجي الثالث.

ومُني أرسنال في الجولة السابقة بالخسارة الثانية فقط هذا الموسم في جميع المسابقات عندما سقط 2-صفر في أيندهوفن، بعد خسارته ضد مانشستر يونايتد في الدوري في وقت سابق.

إلا أن ذلك لم يؤثر على معنوياته، إذ عزز صدارته للبرميرليغ بخماسية نظيفة في مرمى نوتنغهام فوريست نهاية الاسبوع، في مباراة تعرض فيها بوكايو ساكا لإصابة في كاحله وخرج بعد مرور نصف ساعة.

أكد المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا أن الفريق لا يفكر سوى بالصدارة لتفادي ملحق من ذهاب وإياب في شباط/فبراير بعد كأس العالم (20 تشرين الثاني/نوفمبر - 18 كانون الاول/ديسمبر).

قال في هذا الصدد "بالطبع هذا أمر مهم لأننا لم نلعب أبدًا هذا الكم من المباريات بعد كأس العالم. أي مباراة ممكن تفاديها هي أفضلية كبيرة. ناقشنا ذلك. هناك سببان، الاول أنك توفّر خوض مباراتين وثانيًا لأنك تتفادى بعض الفرق الكبرى".

لا خيار سوى الفوز

في المقابل، تبدو مهمة مانشستر يونايتد أصعب، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط عن ريال سويسييداد وهو مطالب بالفوز بفارق هدفين أو أكثر ضد مضيفه في إسبانيا لتصدر المجموعة، بعد أن سقط على أرضه أمام الفريق الباسكي في أولد ترافورد 1-صفر في الجولة الاولى (يملك الفريق الاسباني أيضًا فارق الاهداف +9 مقابل +6).

تفوق يونايتد بثلاثية نظيفة على شيريف تيراسبول المولدافي في الجولة الماضية في مباراة سجل فيها البرتغالي العائد كريستيانو رونالدو، هدفًا بعد استبعاده عن لقاء تشلسي في الدوري لمغادرته الملعب قبل نهاية المباراة ضد توتنهام لرفضه الدخول كبديل.

شارك أساسيًا في الفوز على وست هام يونايتد الاسبوع الماضي في الدوري، لكن ماركوس راشفورد أحرز هدف المباراة الوحيد مسجلا هدفه رقم 100 مع الشياطين الحمر ليتقدم يونايتد الى المركز الخامس.

أكد راشفورد أن الفريق لا يسعى سوى للفوز في إسبانيا "نحن بحاجة للذهاب الى هناك والفوز بفارق هدفين لتصدر المجموعة، لذا سنحاول القيام لذلك. هذه مهمتنا وهدفنا عندما بدأنا الموسم، أن نتصدر المجموعة ولا زلنا كذلك".

وضمنت أربعة فرق صدارة مجموعاتها بغض النظر عن نتائج الجولة الاخيرة هي ريال بيتيس الاسباني، سان جيلواز البلجيكي، فرايبورغ الالماني وفيرينتسفاروش المجري.

ولا خيار أمام روما سوى الفوز على ضيفه لودوغوريتس البلغاري في العاصمة من أجل خطف المركز الثاني عن المجموعة الثالثة، إذ يتساوى الفريقين في النقاط (7) خلف بيتيس المحلّق (13)، إلا أن الفريق البلغاري تفوق عليه 2-1 في الجولة الاولى.

وفي حال إخفاقه في ذلك، سيسقط الى المسابقة القارية الثالثة "كونفرنس ليغ" التي أحرز لقب نسختها الاولى الموسم الماضي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو أول لقب قاري لنادي العاصمة الايطالية.

أكد المهاجم ستيفن الشعرواي "علينا أن نفوز على لودوغوريتش للتأهل. إنها معركة مباشرة من أجل المركز الثاني. سنقدم أفضل ما لدينا في روما".

أما الجار لاتسيو (8 نقاط) يخوض معركة مفتوحة على جميع مصراعيها في المجموعة السادسة حيث الفرصة متاحة لجميع الفرق في خطف المركزين الاولين، عندما يحل الفريق الايطالي على فينورد الهولندي (5)، فيما يحل شتورم غراتس النمسوي (8) على ميدتيلاند الدنماركي (5).