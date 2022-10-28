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مانشستر (المملكة المتحدة): سجل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا مع عودته الى صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي وبلغ معه الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه الخميس على ضيفه شيريف تيراسبول الموالدفي 3-صفر، فيما أبقى روما الإيطالي على آماله بالتأهل بفوزه على مضيفه ايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي 2-1.

وشارك رونالدو أساسيًا في المباراة بعد عودته الى الفريق للمرة الاولى منذ أن رفض الدخول كبديل في الفوز على توتنهام في الدوري الاربعاء الفائت، وعوقب باستبعاده عن مواجهة تشلسي في ستامفورد بريدج السبت (1-1).

وأكد المدرب الهولندي إريك تن هاغ الاربعاء عن مسألة رونالدو "الأمر ليس صعبًا لكنني أعتقد أننا سوّينا الامور وأجبنا على كل الأسئلة، غاب لمباراة واحدة والآن عاد إلى الفريق كالمعتاد".

على ملعب أولد ترافورد، سجل البرتغالي ديوغو دالوت (44) والبديل ماركوس راشفورد (65) ورونالدو (81) أهداف يونايتد بعدما ابتسمت الكرة أخيرًا للمهاجم العائد في مباراة أهدر فيها فرصاً عدة.

ولحق يونايتد بريال سوسييداد الى ثمن النهائي، علمًا أن الفريق الاسباني الفائز 2-صفر على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفي روبرتو نافارو والبديل برايس منديس، سبق أن ضمن تأهله الى الدور المقبل منذ الجولة السابقة.

وسيتنافس يونايتد وسوسييداد المتصدر بفارق ثلاث نقاط على صدارة المجموعة في الجولة الاخيرة عندما يتواجهان في إسبانيا، علمًا أن الفريق الباسكي فاز 1-صفر في إنكلترا في الجولة الأولى.

وتعتبر صدارة المجموعة مهمة لتفادي القادمين من أصحاب المركز الثالث في دوري الأبطال، لا سيما أن فرقاً بارزة عدة انتقلت للعب في الدوري الأوروبي مثل برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، وقد يلحق بهما أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي.

إهدار الفرص

وتفنن يونايتد بإهدار الفرص في الشوط الاول وكانت أبرزها الفرص تسديدة من مشارف المنطقة للبرازيلي أنتوني تصدى لها الحارس (11)، وتوغل الشاب الواعد الارجنتيني ألخاندرو غارناتشو الى داخل المنطقة ومرر كرة الى رونالدو أبعدها الدفاع في اللحظة الاخيرة (14)، قبل أن يهدر البرتغالي بعد ثوان رأسية فوق العارضة.

وحصل رونالدو على فرصة أخرى عندما مرر له مواطنه برونو فرنانديش الكرة برأسه على باب المرمى من مسافة قريبة، أبعدها المدافع من أمامه (27)، فيما تألق الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال لإبعاد تسديدة الهولندي تايرل مالاسيا (37).

ونجح أخيرًا يونايتد في إحراز هدف التقدم المستحق برأسية دالوت إثر ركنية من الدنماركي كريستيان إريكسن (44).

وعاند الحظ رونالدو مجددًا عندما سجل هدفًا من مسافة قريبة إثر تمريرة رأسية من برونو ألغي بداعي التسلل (62).

دخل راشفورد والمدافع العائد هاري ماغواير في بداية الشوط الثاني، وتمكن المهاجم الانكليزي من مضاعفة النتيحة برأسية إثر عرضية من الظهير لوك شو بعد دقيقتين من دخول الاخير بديلا (65). وكاد راشفورد أن يضيف الثالث بتسديدة رائعة من خارح المنطقة خولها الحارس الى ركنية (77).

وحصل رونالدو أخيرًا على الهدف بعد أن تابع برأسه عرضية من برونو، تصدى لها الحارس لتعود إليه تابعها بيسراه من مسافة قريبة في الشباك (81).

خسارة أولى لأرسنال

ألحق أيندهوفن الهولندي الخسارة الأولى قارياً بضيفه أرسنال الإنكليزي 2-صفر ولحق به إلى الدور ثمن النهائي.

وسجّل هدفي فوز أصحاب الأرض كل من جوي فيرمان (56) والبديل لوك دي يونغ (63)، ليرفع الفريق الهولندي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف أرسنال (12 نقطة).

وضمن أبندهوفن عبوره إلى الدور المقبل قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات، بفوز زوريخ السويسري على بودو غليمت النروجي 2-1 الذي خسر حظوظه في التأهل وفي رصيده أربع نقاط.

وتأجل حسم صدارة المجموعة التي بحث عنها أرسنال، الفائز بالمباريات الاربع الاولى قارياً، الى الجولة السادسة.

وهذه الخسارة الثانية فقط لمتصدر الدوري الانكليزي في جميع المسابقات هذا الموسم بعد سقوطه ضد مانشستر يونايتد في الدوري.

قال رود فان نيستلروي مدرب أيندهوفن ولاعب مانشستر يونايتد السابق "لم يكن الشوط الأول سهلاً، ورأيت عددًا من اللاعبين تنفد طاقتهم لأننا اضطررنا لمطاردة الكرة كثيرًا. الشوط الثاني كان أفضل بكثير. ضغطنا عليهم، كنا أكثر خطورة ولم نخسر الكرة كثيرًا".

روما يبقي على آماله

وأبقى روما على آماله بالتأهل بفوزه 2-1 على مضيفه ايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي بهدفي الانكليزي تامي أبراهام برأسية (41) وهدف عكسي لأرتو هوسكونن (62)، فيما سجل بيرباريم هيتيماي هدف أصحاب الارض (54).

ورفع روما رصيده الى 7 نقاط في المجموعة الثالثة بالتساوي مع لودوغوريتس البلغاري الذي سقط 1-صفر بهدف نظيف أحرزه الفرنسي نبيل فقير أمام ضيفه ريال بيتيس الاسباني المتصدر الضامن تأهله مسبقًا، فيما يتذيل الفريق الهولندي بنقطة.

ويلتقي روما في العاصمة الايطالية مع لودوغوريتس على البطاقة الثانية في الجولة الاخيرة، علمًا أن الفريق البلغاري فاز 2-1 في الجولة الاولى.

وعاد فنربهتشة التركي من بعيد وتعادل مع ضيفه رين 3-3 في المجموعة الثانية.

وتقدم الضيوف مبكراً بثلاثة أهداف لأمين غويري (5 و30)، ومارتان تيرييه (16)، قبل أن يبدأ أصحاب الأرض بالعودة تدريجاً بأهداف الإكوادوري إينير فالنسيا (42)، السلوفيني ميها زايك (82)، وإيمري مور (88).

وبالتالي رفع الفريقان اللذان ضمنا تأهلهما مسبقاً الى الدور المقبل رصيديهما إلى 11 نقطة لكل منهما وتأجل صراع حسم الصدارة الى الجولة الاخيرة، فيما تعادل في المجموعة نفسها دينامو كييف الأوكراني ومضيفه لارنكا القبرصي 3-3.

المجموعات الأخرى

وفي المجموعة الرابعة، ضمن أونيون سان جيلواز البلجيكي تأهله إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه مالمو السويدي بهدفين نظيفين.

وسجّل هدفي الضيوف المالطي تيدي تيوما (10) والعاجي جان تييري لازار (42)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 13 نقطة في الصدارة.

كما فاز في المجموعة نفسها أونيون برلين الألماني على ضيفه براغا البرتغالي بهدف من ركلة جزاء أحرزه روبن كنوشي (68)، ليقفز الفريق الألماني إلى المركز الثاني مع تسع نقاط مقابل سبع لبراغا.

في السابعة، تعادل فرايبورع الالماني المتأهل مسبقًا (13 نقطة) 1-1 مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني (نقطتان)، فيما فاز نانت الفرنسي (6 نقاط) على ضيفه قاره باخ الاذربجياني (7 نقاط) 2-1 ليتأجل حسم البطاقةالثانية الى الجولة الاخيرة.

في الثامنة، تأهل فيرينتسفاروش المجري بتعادله 1-1 مع موناكو الفرنسي، فيما فاز النجم الأحمر بلغراد الصربي 2-1 على طرابزون سبور التركي لتبقى المنافسة مفتوحة بين الفرق الثلاثة على البطاقة الثانية.

في السادسة، فاز لاتسيو 2-1 على ميدتيلاند الدنماركي وشتورم غراتس النمسوي 1-صفر على ضيفه فينورد الهولندي، لكن حسم البطاقتين تأجل الى الجولة الاخيرة.