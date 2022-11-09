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روما : تنفس ليتشي الصعداء وحرم أتالانتا من اللحاق بميلان حامل اللقب إلى المركز الثاني عندما تغلب عليه 2 1 الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وضرب ليتشي بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى ثلاث دقائق عبر فيديريكو باسكيروتو (27) وفيديريكو دي فرانشيسكو (29)، قبل أن يقلص الدولي الكولومبي دوفان ساباتا الفارق قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق (40).

وهو الفوز الثاني لليتشي هذا الموسم والأول في مبارياته السبع الأخيرة بعد ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم فرفع رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز السادس عشر على حساب سبيتسيا (10 نقاط) المتعادل مع ضيفه أودينيزي 1 1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مُني أتالانتا بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام نابولي المتصدر 1 2 في المرحلة الماضية، والثالثة هذا الموسم وفي مبارياته الأربع الأخيرة بعدما كان تعرض للخسارة الأولى أمام ضيفه لاتسيو صفر 2 في المرحلة الحادية عشرة.

وفشل أتالانتا في استغلال تعثر ميلان الثاني (30 نقطة) أمام مضيفه كريمونيزي صفر صفر الثلاثاء فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع وبات مهدداً بالتراجع إلى الخامس في حال فوز يوفنتوس (25 نقطة) على مضيفه هيلاس فيرونا صاحب المركز الأخير (5 نقاط) الخميس في ختام المرحلة.

وفرط روما في ثلاث نقاط ثمينة بتعادله مع مضيفه ساسوولو 1 1.

وكان روما في طريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث ولو مؤقتاً من جاره لاتسيو الذي هزمه صفر 1 في المرحلة الماضية، عندما تقدم بهدف لمهاجمه الإنكليزي تامي أبراهام في الدقيقة 80.

لكن فرحة رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم تدم سوى خمس دقائق حيث أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة أندريا بينامونتي (85).

وفض روما شراكة المركز الخامس مؤقتاً مع يوفنتوس بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة مقابل 25 لفريق "السيدة العجوز" وبفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو الذي يستضيف مونتسا الخميس أيضاً، فيما رفع ساسوولو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.