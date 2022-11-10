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إيلاف من الرباط: أعلن الناخب المغربي وليد الركراكي عن لائحة "أسود الأطلس" النهائية، التي ستشارك في نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وضمت اللائحة 26 لاعبا، بينهم 3 يمارسون بالبطولة الاحترافية المحلية. وفضلا عن توجيه الدعوة للاعب (جينك) البلجيكي، الشاب بلال الخنوس (18 سنة)، شهدت القائمة عودة عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي، مع سقوط أسماء اعتادت الوجود في قائمة المنتخب خلال آخر ثلاث سنوات، من قبيل أيوب الكعبي وريان مايي وسامي مايي وسفيان رحيمي ومنير الحدادي.

منتخب المغرب

ووجه الركراكي الدعوة، في حراسة المرمى ياسين بونو، ومنير المحمدي، ورضا التكناوتي؛ وفي الدفاع أشرف حكيمي، ونصير مزراوي، ونايف أكرد، وغانم سايس، وأشرف داري، وجواد الياميق، ويحيى عطية الله، وبدر بانون؛ وفي الوسط سفيان أمرابط، وسليم أملاح، وعبد الحميد الصابيري، وعز الدين أوناحي، وبلال الخنوس، ويحيى جبران؛ وفي الهجوم حكيم زياش، وسفيان بوفال، وأمين حارث، وعبد الصمد الزلزولي، وزكريا أبو خلال، وإلياي الشاعير، ويوسف النصيري، ووليد شديرا، وعبد الرزاق حمد الله.

وجاءت ردود فعل المهتمين وعشاق المنتخب المغربي إيجابية بخصوص التشكيلة المعلن عنها، بالحديث عن توازنها وتوفق الركراكي في دعوة أبرز الأسماء الممارسة محليا وفي البطولات الأجنبية.



ومن المنتظر أن يواجه رفاق العميد غانم سايس الخميس المقبل بالإمارات العربية المتحدة، في لقاء إعدادي، منتخب جورجيا، قبل خوض غمار نهائيات المونديال، بمواجهة كرواتيا (23 نوفمبر)، ثم بلجيكا (27 نوفمبر)، وكندا (1 ديسمبر)، وذلك لحساب منافسات المجموعة السادسة.

