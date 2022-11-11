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لوس انجليس : قال نجم لوس أنجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس الخميس، إنه ينبغي السماح للاعب نادي بروكلين نتس كايري إيرفينغ بالعودة إلى الملاعب بعد تعليق مشاركاته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إثر منشورات بثها على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً كبيراً.

وتتواصل تداعيات أزمة إيرفينغ منذ أسبوعين بعد نشر فيديو أدين على نطاق واسع باعتباره معادياً للسامية، حيث قال الشريك المؤسس لشركة "نايكي" للملبوسات الرياضية فيل نايت في مقابلة مع "سي أن بي سي" الخميس إن علاقة الشركة مع إيرفينغ من المحتمل أن تنقطع إلى الأبد.

وكانت الشركة العملاقة أعلنت "تعليق" علاقتها مع كايري وألغت إطلاق حذاء "كايري 8" الذي كان مرتقباً الشهر الحالي.

تحرّك "نايكي" جاء في أعقاب إيقاف نتس لإيرفينغ خمس مباريات على الأقل بسبب "الفشل في التنصل من معاداة السامية" على وسائل التواصل الاجتماعي أو في لقاءات مع صحافيين.

وبعد ساعات من إيقافه، قدّم إيرفينغ اعتذاراً عبر حسابه على انستغرام، وهو ما اعتبره جيمس كافياً لعودة الأخير إلى الملاعب.

وكتب جيمس الذي تعرّض لإصابة في فخذه وقد يغيب عن المباريات المقبلة لفريقه، في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلاً "لقد أخبرتكم يا شباب أنني لا أؤمن بمشاركة معلومات مؤذية. وسأظل على هذا المنوال، لكن كايري اعتذر، ويجب أن يكون قادراً على اللعب. هذا ما أعتقده".

وأضاف نجم ليكرز أن "الأمر بهذه البساطة. ساعدوه على التعلم، لكن يجب أن يلعب. ما يطلب منه للعودة إلى أرض الملعب، أعتقد أنه مبالغ فيه".

وكان نتس حدد سلسلة من الخطوات التي يجب على إيرفينغ اتخاذها قبل إنهاء إيقافه، وتشمل الخضوع لتدريبات تهدف إلى تعزيز الحساسية تجاه الآخرين والاجتماع مع قادة يهود وجماعات مناهضة للكراهية.