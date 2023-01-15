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مدريد: حصّن ريال سوسييداد موقعه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عندما حسم ديربي الباسك بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 3 1 السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الـ"ليغا".

وسجّل سوسييداد ثلاثيته عن طريق النروجي ألكسندر سورلوث (25)، الياباني تاكيفوسا كوبو (37) وميكيل أويارسابال العائد من الإصابة (62 من ركلة جزاء)، فيما أحرز أويهان سانست هدف بلباو الوحيد (40).

وبهذا الفوز، رفع سوسييداد رصيده إلى 35 نقطة وقلّص الفارق مع ريال مديد الثاني إلى ثلاث نقاط مع غياب الفريق الملكي عن هذه المرحلة ليواجه برشلونة، متصدر الدوري، في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في العاصمة السعودية الرياض الاحد.

في المقابل، بقي أتلتيك بلباو في المركز الثامن مع 26 نقطة.

من جهة أخرى، عمّق جيرونا جراح ضيفه إشبيلية وفاز عليه 2 1.

وتقدّم إشبيلية عن طريق الفرنسي تانغي نيانزو في الدقيقة 13، قبل أن يقلب جيرونا الطاولة في الشوط الثاني بهدفي الأوروغوياني كريستيان ستواني (46)، والفنزويلي يانخل هيريرا (88).

ورفع جيرونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

كما تغلّب أوساسونا على ضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف سجّله أيمار أوروس (47)، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد مايوركا عند 22 نقطة في المركز العاشر.