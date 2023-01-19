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لوس انجليس : سجّل النيوزيلندي ستيفن أدامز سلة الفوز في الثواني الاخيرة ليقود ممفيس غريزليز الى فوزه الحادي عشر تواليًا الاربعاء على حساب كليفلاند كافالييرز 115 114 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأحرز ادامز سلّة الفوز للمرة الاولى في مسيرته، بعدما تابع محاولة زميله جا مورانت قبل 17 ثانية من نهاية المباراة النارية على ملعب "فيديكس فوروم" في ممفيس.

ومن ثمّ قام لاعب ممفيس ديلون بروكس بمجهود دفاعي من خلال التصدي لمحاولة لاعب كافالييرز داريوس غارلاند الثلاثية في الثانية الاخيرة.

وقال بروكس بعد المباراة "لدينا مجموعة من الابطال هناك وهم جاهزون للعب في كل ليلة".

وعادلت سلسلة ممفيس من 11 فوزا متتاليا رقمه القياسي السابق في هذا المجال والذي حققه الموسم الماضي، ليعزّز سجله هذا الموسم الى 31 فوزا و13 خسارة في المنطقة الغربية، خلف دنفر ناغتس متصدر الترتيب بـ 32 فوزا و13 خسارة.

وجاءت المباراة متقاربة جدا ولم تحسم سوى في الثواني الاخيرة حيث تبادل الفريقان التقدم 16 مرة.

وبدا ممفيس في طريقه لتحقيق فوز كبير خلال الربع الثاني بعدما تقدم بفارق وصل الى 19 نقطة.

لكنّ الرد جاء قويا من كليفلاند وبدا قادرا على انتزاع الفوز عندما تقدم 114 111 قبل اقل من دقيقة لنهاية المباراة.

لكنّ مورانت احرز رميتين حرتين قبل ان يضيع كليفلاند الكرة بشكل مكلف جدا، ليستفيد مورانت ويخترق نحو السلة ورغم عدم نجاحه تمكن زميله ادامز من متابعة الكرة وتسجيل السلة الحاسمة.

وكان ديزموند باين افضل مسجل لغريزليز بـ 25 نقطة واضاف مورانت 24 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة. كذلك، أضاف جارين جاكسون جونيور 15 نقطة وادامز 13 نقطة مع عشر متابعات.

من جهة أخرى، أحرز الصربي نيكولا يوكيتش 31 نقطة وثلاثية مزدوجة جديدة ليؤكد على صدارة فريقه للمنطقة الغربية اثر الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 122 118.

وفي لوس انجليس، تعملق ليبرون جيمس بأداء هجومي رفيع لكنه لم يستطع تجنيب ليكرز الخسارة امام ساكرامنتو كينغز 111 116.