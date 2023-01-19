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الرياض: حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بداية مثالية لمغامرته السعودية، وذلك بتسجيله ثنائية في خسارة نجوم موسم الرياض المكوّن من لاعبي فريقه الجديد النصر وغريمه الهلال أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في باريس سان جرمان الفرنسي 4 5 الخميس على ملعب الملك فهد.

تنافس استثنائي

وبعد أكثر من 15 عاماً من التنافس الاستثنائي، تواجه رونالدو وميسي مرة أخيرة ربما، وكانا على الموعد إذ وجد الأخير أيضاً طريقه الى الشباك بتسجيله هدف الافتتاح لفريقه الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39.

وحظيت المباراة باهتمام عالمي لاسيما أنها قد تكون الأخيرة بين أسطورتين في نهاية مسيرتهما الهائلة، ميسي البالغ 35 عاماً والذي من المفترض أن يمدد عقده مع باريس، ورونالدو 37 عاماً الذي انضم الشهر الماضي الى النصر بصفقة خيالية قدرت بـ200 مليون يورو.

هدفان

وكان رونالدو موفقاً في أول مباراة له منذ انضمامه إلى النصر بتسجيله الهدفين الأولين في لقاء هجومي مثير، بانتظار أن يلعب مباراته الأولى الرسمية مع الفريق ضد الاتفاق الأحد في الدوري السعودي الذي يتصدره فريقه.

وتولى الارجنتيني مارسيلو غاياردو الاشراف على فريق نجوم العاصمة السعودية التي استضافت الاحد الكأس السوبر الاسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة والاربعاء الكأس السوبر الايطالية بين ميلان وإنتر.