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لوس أنجليس: تعملق النجمان كايري إرفينغ وليبرون جيمس بتسجيلهما تباعاً 38 و37 نقطة وقادا فريقيهما بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز للفوز على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 120 116 وبورتلاند ترايل بلايزرز 121 112 الأحد، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المقابل، مُني دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، بخسارته الأولى في مبارياته العشر الاخيرة أمام ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 99 101.

على ملعب "تشايز سنتر" في كاليفورنيا، استعاد نتس، المفتقد لجهود نجمه كيفن دورانت الغائب عن الملاعب 6 مباريات جراء تعرضه لاصابة في ركبته، سكة الانتصارات بعد 4 هزائم بفضل جهود إرفينغ الذي أخذ على عاتقه الشق الهجومي أمام ووريرز، وقبلها أمام يوتا جاز الجمعة بتسجيله 38 نقطة.

ووجد إرفينغ الذي سجل 12 رمية من أصل 22، منها 5 من اصل 7 عن الرميات الثلاثية، بزميله المحارب نيك كلاكستون أفضل سند له، حيث سجل لابع الارتكاز 24 نقطة والتقط 15 متابعة.

كما مرر إرفينغ كرته التاسعة الحاسمة إلى رويس أونيل (16 نقطة) صاحب رمية بعيدة "قاتلة" قبل 28.5 ثانية من صافرة النهاية.

قبلها بـ 6 دقائق، كان ووريرز متقدماً بفارق 13 نقطة، قبل أن ينهار بعدما سجل 10 نقاط فقط مقابل 27 لمنافسه، من دون أن يتمكن الموزع النجم ستيفن كوري من انقاذه برغم تسجيله 26 نقطة، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وتراجع ووريرز للمركز العاشر في المنطقة الغربية متقدماً بفارق فوز عن ليكرز الفائز على بلايزرز برغم خسارته للربع الثاني 45 13.

وقلب ليكرز تأخره بفارق 25 نقطة خلال احدى فترات المباراة، إلى فوز استعراضي بفضل "الملك" جيمس صاحب 37 نقطة إلى 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، حيث لم يعد ينقصه سوى 224 نقطة لكي يدوّن اسمه في سجلات الدوري كأفضل مسجل في التاريخ أمام الأسطورة كريم عبد الجبار (38.387 نقطة).

وإلى جانب "الملك"، تألق توماس براينت مع 31 نقطة و14 متابعة.

في دنفر، تأثر ناغتس بغياب نجمه الصربي نيكولا يوكيتش المصاب في أوتار ركبته ليخسر أمام أوكلاهوما العائد إلى أفضل مستوياته بتحقيقه فوزه الخامس في ست مباريات.

ومرة جديدة، كان الكندي شاي غلجوس ألكسندر حاسماً بتسجيله 34 نقطة، منها سلة من المسافة المتوسطة حاسمة قبل 9 ثوانٍ من النهاية.

في المقابل، أهدر جمال موراي (26 نقطة و9 تمريرات حاسمة) سلة التعادل قبل ثوانٍ من صافرة النهاية.

وحافظ دنفر على تقدمه على وصيفه ممفيس غريزليز الخاسر أمام فينيكس صنز بفارق نقطتين 110 112، بعدما تأخر بفارق 29 نقطة في الربع الثالث.

واستعاد صنز جهود نجمه المخضرم كريس بول، صاحب 22 نقطة إلى 11 تمريرة حاسمة، بعد عودته من اصابة في فخذه اثر غيابه لفترة سبع مباريات. كما ساهم ميكال بريدجز بـ 24 نقطة.

عند الفريق الخاسر، حمل جا مورانت (27 نقطة) وديسموند باين (24) راية ممفيس من دون أن يمنعا هزيمته الثانية توالياً.