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قال فرهاد مشيري، مالك نادي إيفرتون الإنجليزي، إن النادي ليس للبيع على الرغم انتقادات مشجعي الناي لطريقة إدارته.

ويطالب الجمهور الغاضب مشيري ومجلس إدارة إيفرتون بالاستقالة منذ أسابيع إثر حلول الفريق في المركز التاسع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز النادي الإنجليزي في مباراة واحدة فقط من إجمالي 14 مباراة خاضها منذ بداية الموسم الحالي. كما أقال مجلس الإدارة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم فرانك لامبارد الاثنين الماضي.

وقال مالك النادي إنه يشعر "بألم الجمهور" وإنه سوف يفعل "أي شيء مهما كان" لاستعادة دعمهم.

وعقد تحالف بقيادة الرئيس التنفيذي السابق لنادي مانشستر يونايتد ونادي تشيلسي بيتر كينوين محادثات لمناقشة الاستحواذ على إيفرتون الصيف الماضي.

لكن النادي الإنجليزي فضل ألا يستكمل تلك المحادثات في يوليو/ تموز الماضي. كما أعلن موشيري في ذلك الوقت أن النادي ليس للبيع، وذلك في خطاب مفتوح وجهه لمشجعي إيفرتون.

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على الرغم من ذلك، ذكر تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الثلاثاء الماضي أن مالك النادي الإنجليزي طرح إيفرتون للبيع مقابل 500 مليون جنيه إسترليني ويدرس في الوقت الراهن بيع الحصة الأكبر أو الأصغر من النادي وسط إبداء أطراف أخرى الاهتمام بالطرح.

وقال مشيري ، أثناء مقابلة أجراها معه المجلس الاستشاري لمشجعي النادي سُجلت قبل هزيمة الفريق أمام ويست هام يونايتد والاستغناء عن لامبارد، إنه يريد فقط الحصول على تمويل إضافي لبناء ملعب جديد في براملي مور دوك على الواجهة البحرية لليفربول.

وأضاف أثناء تلك المقابلة: "النادي ليس للبيع، لكني أتحدث مع عدد من كبار المستثمرين المميزين للاستعانة بهم في سد الفجوة التمويلية التي نحتاج إلى ملئها لبناء الملعب".

وتابع: "أستطيع أن أوفر هذا التمويل بنفسي، لكني أريد أن آتي بكبار المستثمرين في قطاع الرياضة إلى إيفرتون، ونقترب في الوقت الراهن من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن".

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق ببيع النادي على الإطلاق، لكنه يستهدف الاستعانة بالمزيد من الخبرات في جذب الرعاية الدولية، والتطوير التجاري للنادي.

وقال مشيري: "هناك الكثير من المتخصصين في الاستثمار الرياضي الذين لديهم خبرة متراكمة في هذا الشأن، وهو ما نستطيع أن نؤمنه لإيفرتون".

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وعلى الرغم من استياء مشجعي النادي الإنجليزي، شدد مشيري على ثقته في مجلس الإدارة، بمن في ذلك الرئيس التنفيذي بل كينرايت والمدير التنفيذي دينيس باريت باكسيندايل الذي نصح بعدم خوض الفريق مباراته أمام ساوذامبتون بسبب "تهديد حقيقي ومؤكد لسلامة" اللاعبين.

وقال مالك إيفرتون، رجل الأعمال البريطاني من أصول إيرانية، إنه سوف يجري التغييرات الضرورية التي من شأنها أن تساعد النادي على الخروج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي، داعيا المشجعين إلى الوقوف خلف ناديهم.

وقال مشيري، الذي اشترى حصة الإدارة في نادي إيفرتون عام 2016: "هذه الفترة هي الأهم على الإطلاق في تاريخنا، إنها مسألة وجودية بالنسبة لنا".

وأضاف: "أؤمن بمجلس الإدارة الحالي. ففي الماضي، أقلت مديرين ووظفت آخرين، ولن أخجل من إجراء أي تغييرات. فنحن نغير عندما نحتاج إلى ذلك".

وتابع: "سوف نتعامل بقسوة مع الأمر، ونحتاج إلى التحلي بالهدوء وتجاوز موقعنا الحالي على أرض الملعب".

وقال: "أشعر بالألم، وأسمع ما يقوله الجمهور، وأعتقد أن لديهم وجهة نظر، وسوف نتعامل معهم. أنا لا أسقط شيئا من حساباتي، ولدي قائمة بجميع الآراء".

وتعهد مشيري بأن يحقق صالح النادي "ليس فقط على صعيد هذا الملعب، لكن على مستوى الانتقال به إلى الصفوة"، لكنه شدد على حاجته إلى الجمهور.

وقال مشيري: "الجمهور هم أهم جزء في مؤسسة إيفرتون، وعلينا أن نجتاز ذلك معا - ولن تستطيع أن نفعل إلا إذا كنا معا".

وأضاف: "يعتمد إيفرتون على ملعب غوديسون و 12رجلا . وأعلم أننا سنكون أضعف بكثير دون الدعم الكامل من الجمهور، وسأفعل أي شيء مهما كان لأستعيد دعم الجماهير، وسوف أعمل 24 ساعة في اليوم حتى يتحقق ذلك".