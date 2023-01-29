قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



باريس: أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم الأحد أنه وقع رسمياً مع لاعب الوسط الدولي المغربي عزّ الدين أوناحي عقداً لمدة أربعة أعوام ونصف العام ينضم بموجبه إليه من منافسه المحلي أنجيه.

وقال مرسيليا في بيان إن "الدولي المغربي البالغ 22 عاماً والذي وصل مؤخراً إلى نصف نهائي كأس العالم، وقع لمدة أربعة أعوام ونصف العام مع النادي... بعد تجاوزه الزيارة الطبية".

ولم يكشف الفريقان عن قيمة صفقة الانتقال، لكن وسائل الإعلام قدرتها بعشرة ملايين يورو.

وبات أوناحي ثاني صفقة لمرسيليا خلال فترة الانتقالات الحالية بعد لاعب الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي.

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أوناحي الذي يتمتع بفنيات عالية بالاضافة الى تألقه في المراوغات، منذ الأداء الرائع الذي قدمه في مونديال قطر ومساهمته في أن يصبح "أسود الأطلس" أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

شارك أساسيًا في كل المباريات في المونديال باستثناء مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا (خسارة 2-1).

قال مدرب منتخب إسبانيا حينها لويس إنريكي بعد خروج "لا روخا" من ثمن النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح "يا إلهي، من أين أتى هذا الفتى؟!".

أداء أوناحي الرائع

وُلد أوناحي في الدار البيضاء وتأسس في أكاديمية محمد الخامس ونادي الدار البيضاء قبل أن ينتقل الى فرنسا من بوابة فريق ستراسبورغ للشباب في سن الـ18، ومن ثم إلى أفرانش في الدرجة الثالثة في 2020.

انتقل إلى أنجيه في 2021 وخاض معه في الدوري الفرنسي 48 مباراة مسجلاً هدفين مع تمريرتين حاسمتين.

بعد الأداء الرائع الذي قدّمه في كأس العالم، كان أوناحي، وفقًا لوسائل إعلام مختلفة، محط اهتمام أندية مثل نابولي الإيطالي وإشبيلية الإسباني وليستر سيتي الإنكليزي، قبل أن يقع الخيار على مرسيليا. منذ كأس العالم، لعب نصف ساعة فقط، في 15 كانون الثاني/يناير ضد كليرمون في الدوري.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث في "ليغ 1" بفارق 4 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر الذي لعب مباراة أقل من غريمه.