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باريس: أبقى لنس، صاحب المركز الثاني، الضغط على باريس سان جرمان المتصدر بفوز صعب على ضيفه أوكسير 1 0 من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ضمن افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.

وقلّص لنس الفارق مع فريق العاصمة الى ثلاث نقاط قبل مباراة الاخير الاحد ضد مضيفه رين الرابع.

وسجل البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي ركلة الجزاء في الدقيقة 59 ليحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعشرة انتصارات من عشر مباريات.

ومني أوكسير بالهزيمة الخامسة تواليًا وطُرد له المدافع سليماني توريه بعد الهدف بدقائق (65). يحتل المركز 18 على بُعد نقطتين فقط من منطقة الامان.

وستشهد مباراة سان جرمان الاحد على تواجد ثلاثي الهجوم كيليان مبابي والارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار للمرة الاولى سويًا منذ نهاية كأس العالم في 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي.