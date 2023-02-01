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مانشستر (المملكة المتحدة) : سيلاقي مانشستر يونايتد نادي نيوكاسل يونايتد على ملعب ويمبلي في 26 شباط/فبراير بنهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بكرة القدم، بعد تجديد فوزه على نوتنغهام فورست 2 صفر في إياب نصف النهائي (فاز 3 0 ذهاباً).

وسجّل الفرنسي أنتوني مارسيال (73) والبرازيلي فريد (76) هدفي "الشياطين الحمر"، ليبلغ يونايتد المباراة النهائية للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وبالتالي، بات المدرّب الهولندي إريك تن هاغ على بعد خطوة من تحقيق هدفه الأول، وهو إنهاء جفاف الألقاب في النادي القائم منذ ست سنوات، خصوصاً مع استعادة يونايتد عافيته في الدوري مؤخراً.