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لندن : اسقِطت التهم الموجهة الى مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي مايسون غرينوود، بما في ذلك محاولة الاغتصاب والاعتداء، وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية الخميس.

وقالت النيابة العامة الملكية إن انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشب النقاب عنها لعبوا دوراً حاسماً في قرارها بإسقاط التهم بحق الشاب البالغ من العمر 21 عاماً.

وأفادت شرطة مانشستر الكبرى أنه "من العدل" الإعلان أن غرينوود الذي أوقف في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، لن يواجه بعد الآن إجراءات جنائية "نظراً الى التغطية الإعلامية الكبيرة لهذه القضية".

واتُهم غرينوود بمحاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء على نفس الفتاة.

وأوقف غرينوود في كانون الثاني/يناير 2022 بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "الى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".

أفرج عنه بكفالة في شباط/فبراير 2022 قبل ان يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجدداً من السجن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومنذ الساعات الاولى لظهور شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه يونايتد كما اعلنت شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.

بدأ غرينوود مسيرته مع يونايتد عام 2019، وخاض معه 129 مباراة، سجل خلالها 35 هدفاً بعدما تدرج من صفوف فريق الشباب.

وقّع عقداً جديداً في شباط/فبراير 2021 يبقيه في ملعب "أولد ترافورد" حتى عام 2025.