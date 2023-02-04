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لندن : فشل تشلسي الذي كان الأنشط في سوق الانتقالات الشتوية في الفوز على ضيفه فولهام ليتكفي بالتعادل السلبي الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة 22 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتقدم تشلسي للمركز التاسع موقتا برصيد 30 نقطة، متأخراً بفارق 9 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبفارق نقطتين عن فولهام السادس.

ودفع المدرب غراهام بوتر بالوافدين الجديدين الأرجنتيني إنزو فرنانديس، صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري (121 ميلون يورو) والأوكراني ميخايلو مودريك (100 مليون مع مكافآت) في التشكيلة الأساسية، كما زج بالمغربي حكيم زياش الذي كان قاب قوسين من الانتقال على سبيل الإعارة إلى باريس سان جرمان الفرنسي إلا أنه تم ارسال أوراق الصفقة بعد اقفال سوق الانتقالات.

وتجاوز حجم إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية أكثر من 300 مليون يورو بعدما ضم ثمانية لاعبين بالمجمل خلال هذه النافذة، أبرزهم إلى جانب فرنانديس ومودريك، قلب الدفاع الفرنسي بنوا بادياشيل مقابل 40 مليون يورو، إضافة الى البرتغالي جواو فيليكس المنتقل على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم ينجح تشلسي الذي سقط في فخ التعادل السلبي للمرحلة الثانية توالياً (تعادل أمام ليفربول في المرحلة 21) في هز شباك فولهام الذي مُني بخسارتين توالياً امام نيوكاسل وتوتنهام بالنتيجة ذاتها 1 صفر في المرحلتين السابقتين.

وكان فولهام فاز في مواجهته الأخيرة مع "البلوز" بنتيجة 2 1 في 12 كانون الثاني/يناير العام الماضي في غرافت كوتادج، منهياً فترة عجاف استمرت أكثر من 16 عاماً و19 مباراة من دون فوز في الدوري.

على ملعب "ستامفورد بريدج"، كان فولهام الأخطر مع بداية الشوط الأوّل حيث سنحت له فرصة في الدقيقة 25 بتسديدة من البرازيلي أندرياس بيريرا صدها الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا.

وفوّت كاي هافيرتس فرصة افتتاح التسجيل لاصحاب الأرض بعد تمريرة من مايسون مونت عند نقطة الجزاء لمسها الأميركي تيموثي ريم ما أعاق تسديدة الألماني بالرغم من خلو المرمى من حارسه بيرند لينو (35)، قبل أن يقف القائم عائقاً أمام محاولة ثانية لهافيرتس الذي سدد كرة ساقطة بعد تمريرة من زياش (45).

وكاد العاجي دافيد فوفانا الوافد الجديد بدوره من مولده النروجي أن يسجل هدف النقاط الثلاث لتشلسي، إلا أن كرته لم تتخط خط المرمى بعد انقاذ من أحد مدافعي فولهام (79). قبلها سدد أليكسندر ميتروفيتش كرة ساقطة كادت تخدع أريسابالاغا وترجح كفة فولهام (70).