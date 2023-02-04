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برلين: واصل أونيون برلين صحوته وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ماينتس 2-1 السبت في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

ومنح كيفين بيهرنز التقدم لأونيون برلين في الدقيقة 32، لكن ماينتس نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79 عبر المهاجم الدنماركي ماركوس إنغفارستن من ركلة جزاء، لكن فريق العاصمة سرعان ما سجل هدف الفوز بواسطة المهاجم الأميركي جوردان سيباتشيو (84).

وهو الفوز الرابع على التوالي لأونيون برلين والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 39 نقطة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر السابق الذي يحل ضيفا على فولفسبورغ الأحد في ختام المرحلة.

وقال قائد أونيون برلين كريستوفر تريميل عقب المباراة "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه هذا الموسم ولن نبدأ الحديث عن اللقب".

ويقدم أونيون برلين عروضا رائعة هذا الموسم وهو تصدر البوندسليغا لمراحل عدة قبل فترة التوقف الدولية بسبب مونديال قطر قبل أن يتنازل عنها لصالح النادي البافاري.

واستغل القطب الثاني للعاصمة تعثر النادي البافاري في مبارياته الثلاث الاخيرة (ثلاثة تعادلات) ليقلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة قبل أن يتقدم عليه مؤقتا بفارق نقطتين اليوم.

هدف أول لهالر

وحذا دورتموند حذو أونيون برلين وحقق فوزه الرابع تواليا والثاني عشر هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه وشريكه السابق فرايبورغ 5-1.

وعانى دوتموند الامرين لتحقيق الفوز رغم ان ضيفه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 اثر طرد مدافعه الفرنسي كيليان سيلديليا لتلقيه انذارين في دقيقتين.

واستغل بوروسيا دورتموند النقص العددي بعد تسع دقائق وافتتح التسجيا بواسطة عبر قطب دفاع فرايبورغ السابق الدولي نيكو شلوتربيك المنضم الى صفوفه الضيف الماضي (26)، لكن فرايبورغ نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عبر المهاجم لوكاس هولر.

وضرب دورتموند بقوة مطلع الشوط الثاني فتقدم عبر الدولي كريم أديمي بعد ثلاث دقاءق على انطلاقته قبل ان يضيف الدولي العاجي سيباستيان هالر الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق.

وهو الهدف الاول لهالر في ثالث مباراة بألوان دورتموند هذا الموسم وجاء بعد ثلاثة أسابيع عن نعافيه من سرطان الخصيتين.

ولعب هالر أساسيا للمباراة الثانية تواليا بعدما دخل احتياطيا في الاولى ضد أوغسبورغ.

وقال هالر في تصريح لقناة "سكاي" عقب المباراة "هذا يعني الكثير بالنسبة لي، لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ اليوم الأول. أنا سعيد بكل بساطة وآمل أن أكون قد أسعدت الكثير من الناس. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، سنواصل العمل وأتمنى تسجيل المزيد من الأهداف".

وتم تشخيص هالر بعد أيام فقط من التوقيع مع دورتموند في صيف 2022 قادما من أياكس أمستردام الهولندي وقضى بقية العام في تلقي العلاج، بما في ذلك أربع جولات من العلاج الكيميائي وعمليتان جراحيتان.

عاد الى الملاعب مطلع العام الحالي وخاض معه دقائق قليلة في مباراة ودية ضد فورتونا دوسلدورف (5-1) في ماربيا الإسبانية في العاشر من الشهر الجاري، من دون أن ينجح في هز الشباك، لكن الأمور اختلفت في المباراة الودية الثانية بعد ثلاثة أيام بتسجيله ثلاثية في ثماني دقائق في فوز فريقه على بازل السويسري 6-صفر في ماربيا أيضا.

وأضاف الدولي يوليان براندت الهدف الرابع في الدقيقة 70، قبل أن يختم البديل الدولي الأميركي جيوفاني رينا المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 82.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 37 نقطة وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف خلف بايرن ميونيخ. كما استغل دورتموند تعثر لايبزيغ أمام مضيفه كولن صفر-صفر لتقدم أمامه بفارق نقطة واحدة.

وحافظ لايبزيغ على سجله خاليًا من الخسارة في مبارياته الـ18 الأخيرة في مختلف المسابقات والـ12 الأخيرة في الدوري.

واستغل أينتراخت فرانكفورت الخسارة المذلة لفرايبورغ فانتزع منه المركز الخامس بفوزه الكبير على ضيفه كولن بثلاثية نظيفة بينها ثنائية للدولي الفرنسي راندال كولو مواني (21 من ركلة جزاء و28) في سجل البرتغالي بوتا الهدف الثالث (90+4).

وتخلص بوخوم من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق تفادي الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، بفوزه الكبير على ضيفه هوفنهايم 5-2.

وسجل فيليب هوفمان (22) وفيليب فورستر (30) والياباني تاكوما أسانو (40) والصربي إرهان موسوفيتش (69) وموريتس بروشينسكي (83) أهداف بوخوم، والنمسوي كريسستوف باومغارتنر (49) والإسرائيلي مؤنس دبور (77) هدفي هوفنهايم.

ويلعب لاحقا بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه.

ويلتقي الأحد أيضا شتوتغارت مع فيردر بريمن.