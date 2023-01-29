قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



برلين: سقط بايرن ميونيخ المتصدر في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً اثر تعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت الرابع 1 1 السبت، في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وتقدم النادي البافاري على ملعب أليانز أرينا عبر لوروا سانيه (34) فيما عادل الفرنسي راندال كولو موانيه للضيوف (69).

وبات في رصيد بايرن 37 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن أونيون برلين الثاني الذي حقق فوزه الثالث تواليًا بتفوقه على مضيفه هرتا 2 صفر في دربي العاصمة في اليوم ذاته.

كما يتأخر لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الرابع بفارق نقطتين وثلاث نقاط تباعاً عن العملاق البافاري، وستكون الفرصة سانحة لبوروسيا دورتموند لتقليص الفارق الى ثلاث نقاط أيضًا عندما يحلّ على باير ليفركوزن الاحد.

أما فرانكفورت، فبات في رصيده 32 نقطة في المركز الخامس.

وبقي بايرن من دون فوز في العام الجديد وهذه المرة الاولى منذ 1978 التي يكتفي فيها بثلاث تعادلات تواليًا بنتيجة 1 1، بعد أن استنأف المنافسات بعد عطلة مونديال قطر 2022 والعطلة الشتوية بنتيجة مماثلة مع لايبزيغ وكولن.

ويخوض فريق المدرب يوليان ناغلسمان المنافسات بغياب العديد من اللاعبين أمثال الحارس الدولي مانويل نوير الذي عوّضه بالتعاقد مع السويسري يان سومير، والمهاجم السنغالي ساديو مانيه والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز للاصابة، والمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد 19 خلال المونديال.

وأجرى ناغلسمان ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي أفلتت من الخسارة في الدقيقة الاخيرة ضد كولن بهدف يوزوا كيميش، فاشرك الكرواتي يوزيب سنانيشيتش بدلا من الفرنسي بنجمان بافار وتوماس مولر بدلاً من سيرج غنابري فيما حلّ الفرنسي كينغسلي كومان مكان ليون غوريتسكا المصاب في فخذه.

وسيطر البافاري على الشوط الاول لكنه حقق أولى الفرص بعد نصف ساعة عندما قام الحارس كيفن تراب بتصديين على دفعتين تواليًا أولا لمحاولة كيميش التي عادت الى مولر ليصدها مرة أخرى (30).

وسجل سانيه هدف التقدم لأصحاب الارض عندما تابع عرضية عن الجهة اليمنى من مولر زاحفة من منتصف المنطقة بينماه في المرمى (34).

وحاول سانيه من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة ولكنها كانت سهلة بين يدي الحارس (41).

رفع فرانكفورت، بطل الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، من مستواه في الشوط الثاني وتقدم أكثر نحو منطقة الخصم ونجح في إدراك التعادل عندما مرر البديل الياباني دايتشي كامادا الكرة داخل المنطقة الى كولو موانيه الذي تجاوز مواطنه دايو أوباميكانو وسدد بيسراه في المرمى (69).

ولم تُجدِ تبديلات ناغلسمان نفعًا بعد أن دفع بغنابري والهولندي راين غرافينبرخ والفرنسي ماتيس تيل.

وفشل بايرن في تكرار فوزه الساحق على أرض أينتراخت فرانكفورت 6 1 في المرحلة الافتتاحية من الموسم الحالي.

ولم يذق بايرن طعم الانتصارات منذ عودة المنافسات، وسط خشية من استمرار العقم الهجومي بعدما سجّل ثلاثة أهداف فقط في آخر ثلاث مباريات، مقارنة بـ49 هدفًا في 15 مباراة سبقت، أي بمعدل 3.26 أهداف في المباراة الواحدة.

فوز ثالث تواليًا لأونيون

وواصل أونيون عروضه القوية بفوزه على مضيفه هرتا برلين 2 صفر.

وتقدم أونيون مع نهاية الشوط الاول برأسية الهولندي دانيلهو دوهيكي إثر ركلة حرة نفذها النمسوي كريستوفر تريميل (44).

وضاعف فريق العاصمة تقدمه بهدف بول سيغين (67) ليحقق انتصاره الثالث تواليًا في الدوري.

وهذا الفوز الخامس تواليًا لأونيون على غريمه في الديربي.

وحقق فرايبورغ أخيرًا انتصاره الاول بعد استئناف الدوري وبعد هزيمة وتعادل، بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 3 1.

وسجل أهداف الفائز النمسوي مايكل غريغوريتسخ (13) ولوكاس هولر (30) والنمسوي فيليب لينهارت (85)، فيما أحرز مرجيم بيريشا الهدف الوحيد للضيوف (29 من ركلة جزاء).

ورفع فرايبورغ رصيده الى 34 نقطة في المركز الرابع.

وارتقى نيكلاس فولكروغ الى صدارة ترتيب هدافي الدوري (13) متجاوزًا الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ، بتسجيله ثنائية فوز فيردر بريمن على ضيفه فولفسبورغ 2 1، الذي سجل له الاميركي كيفن باريديس.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزًا عريضًا على مضيفه هوفنهايم 4 1.