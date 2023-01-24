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ميونيخ (ألمانيا): عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه الثلاثاء الى تمارين بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، مع استمرار تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر حساب العملاق البافاري على تويتر فيديو يظهر خروج مانيه الى ملعب التدريبات المحاط بالثلوج وهو يقول أمام الكاميرا "إنه شعور جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة".

تعرض مانية لإصابة في ساقه اليمنى خلال فوز بايرن 6 1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وخضع لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع بلاده في المونديال الذي انطلق بعد 12 يومًا من الانتكاسة.

قال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان في وقت سابق من الشهر الحالي إن لاعب ليفربول الانكليزي السابق قد يعود "في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزًا لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قال "إذا سارت الامور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس"، مضيفًا أن هناك "فرصة ضئيلة للمشاركة في لقاء الذهاب" في العاصمة الفرنسية في 14 شباط/فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه في الثامن من آذار/مارس في ميونيخ.