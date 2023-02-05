قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: بات ليبرون جيمس على بُعد 36 نقطة فقط من تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين والذي يملكه الأسطورة كريم عبد الجبار، بعدما سجل 27 نقطة في خسارة فريقه أمام نيو أورليانز بيليكانز 126 131 السبت.

يقف "الملك" عند عتبة كتابة فصل جديد في أسطورته، حيث بامكانه أن يصبح أفضل مسجل في التاريخ أمام عبد الجبار صاحب 38.387 نقطة الثلاثاء في لوس أنجليس بمواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر، أو في حال فشل في تحقيق هذا الانجاز في عقر دار فريقه فعليه الانتظار حتى الخميس بمواجهة ميلووكي باكس.

وبانتظار الموعد التاريخي، فشل ليكرز في الفوز على أحد أبرز منافسيه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" وهو فريق بيليكانز الذي أنهى سلسلة من 10 هزائم توالياً.

ولم تحل نقاط جيمس، إضافة إلى دقته في التسديد (10 من 22) و9 متابعات من دون خسارة ليكرز، في حين وبرغم تألق أنتوني ديفيس بتسجيله 34 نقطة إلى 14 متابعة أمام فريقه السابق، إلا أنه غاب في الربع الأخير (نقطتان فقط) الذي سجل خلاله بيليكانز 28 نقطة مقابل 20 لليكرز، علماً أن الفريق الفائز تأخر بفارق 12 نقطة قبل الاستراحة.

وتراجع ليكرز للمركز الثالث عشر في المنطقة الغربية، فيما صعد بيليكانز الذي يُدين بفوزه إلى براندون إنغرام (35 نقطة) للمركز العاشر، متأخراً بفارق 3 مراتب عن غولدن ستايت ووريرز الفائز على دالاس مافريكس 119 113.

وغاب عن صفوف الخاسر نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش المصاب بكعب قدمه.

ولم تكن حال نجم ووريرز ستيفن كوري (21 نقطة و7 تمريرات حاسمة) أفضل، اذ اضطر لمغادرة أرض الملعب في الربع الثالث جراء تعرضه لاصابة في ركبته اليسرى بعد اصطدامه باللاعب ماكينلي رايت.

وعزز دنفر ناغتس صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على أتلانتا هوكس 128 108.

سجل للفائز جمال موراي 41 نقطة و7 تمريرات حاسمة، فيما حقق الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مع 14 نقطة و18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وتقدم لوس أنجليس كليبرز للمركز الرابع بفوزه على نيويورك نيكس 134 128 بعد التمديد.

واعتقد نيكس أنه قام بالاصعب بعدما قلب تأخره بفارق 18 نقطة إلى تقدم بفارق 3 نقاط قبل 18 ثانية من صافرة النهاية بفضل جايلن برونسون (41 نقطة).

غير أن "رجل الظل" الفرنسي نيكولاس باتوم صاحب 10 نقاط إلى 3 تمريرات حاسمة ومتابعتين، عادل الكفة لكليبرز مع صافرة النهاية، في حين تألق الثنائي كواهي لينارد (35 نقطة) وبول جورج (30) في الوقت الإضافي ليحسما الفوز لفريقهما.

وفاز فينيكس صنز الخامس على مضيفه ديترويت بيستونز 116 110، غداة فوزه الرائع في بوسطن، بفضل نجمه دينادري آيتون صاحب 31 نقطة إلى 16 متابعة.

في المنطقة الشرقية، حسم ميلووكي باكس فوزه أمام ميامي هيت 123 115 في الربع الأخير بفضل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل سلتين ساحقتين "دانك" في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأنهى "الوحش اليوناني" المباراة مع 35 نقطة و15 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وهي ثالث تريبل دابل له هذا الموسم، ليقود فريقه إلى فوزه السابع توالياً في سلسلة بلغ خلالها معدله 39.4 نقطة و14.7 متابعة في المباراة.

ولم يعد باكس الثاني يتأخر سوى بفارق فوز عن المتصدر بوسطن سلتيكس (37 فوزاً مقابل 16 هزيمة).

وبرز في صفوف الخاسر ميامي السادس نجمه جيمي باتلر مع 32 نقطة.

ونجح بروكلين نتس الرابع من دون كيفن دورانت المصاب وكايري إرفينغ الذي طالب فريقه بالرحيل قبل اقفال سوق الانتقالات الشتوية الخميس، في قلب تخلفه أمام واشنطن ويزاردز بفارق 23 نقطة في الاستراحة إلى فوز مستحق بفارق نقطتين 125 123.

ويُدين نتس بانتصاره إلى البديل كام توماس صاحب 44 نقطة.