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اكرا : يتواجد الدولي الغاني كريستيان أتسو تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 3600 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع، وفق ما أعلن نائب رئيس نادي هاتاي سبور التركي الذي يحترف فيه لاعب نيوكاسل الانكليزي السابق.

وانضم لاعب الجناح (31 عامًا) في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور الذي يشغل فيه تانر صفوت منصب المدير الرياضي.

قال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة بلاي سبور التركية على يوتيوب "تانر صفوت وكريستيان أتسو لا يزالان تحت الانقاض".

وتابع "يحاولان الهرب".

من جهته قال الاتحاد الغاني لكرة القدم عبر حسابه على تويتر "نصلي من أجل لاعب غانا الدولي كريستيان أتسو وضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. نواصل جهودنا للتواصل مع مسؤولي هاتاي سبور والاتحاد التركي لكرة القدم نظرًا لصعوبة الوضع".

وتابع "أفكارنا وصلواتنا مع كريستيان أتسو وإخواننا وأخواتنا في تركيا وسوريا. نبقى آملين بأخبار ايجابية".

من جهته قال الرئيس الغاني نانا أفوكو أدو عبر تويتر "صلواتنا وقلوبنا مع الناجين ونصلي لايجاد مواطننا الغاني كريستيان أتسو معافًا سليمًا".

أمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل ان ينتقل الى نادي الرائد السعودي.

كتب نيوكاسل في تغريدة "نصلي من أجل بعض الاخبار الايجابية".

وسجل أتسو الاحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا(1 0) ضمن منافسات الدوري التركي.

غرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقة الاسباني السابق بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

خاض آخر مبارياته الدولية في أيلول/سبتمبر 2019، علمًا أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات عند الساعة 4,17 فجر الاثنين في التوقيث المحلي (01,17 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية.