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لوس انجليس: حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزاً عريضاً على أوكلاهوما سيتي ثاندر 141 114 بفضل تألق نجمه كلاي تومسون الذي سجل 42 نقطة بينها 12 رمية ثلاثية، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان تومسون في طريقه لتحطيم رقمه القياسي الشخصي من الثلاثيات في مباراة واحدة عندما نجح في 14 منها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، لكن مدربه ستيف كير قرر اراحته أواخر المباراة بعد ان ضمن الفوز فوقف الجمهور تحية له لدى استبداله.

ونجح ووريرز في 26 تسديدة ثلاثية من اصل 50، أي أقل بثلاث رميات من الرقم القياسي المسجل باسم ميلووكي باكس عام 2020.

وساهم ايضا بفوز ووريرز الذي غاب عنه نجمه ستيفن كوري بداعي الاصابة، كل من جوردان بول (21 نقطة و12 تمريرة حاسمة و4 متابعات) والكندي أندرو ويغينز مع 18 نقطة.

في المقابل، حقق ميلووكي باكس فوزه الثامن تواليا اثر تغلبه على بورتلاند ترايل بلايزرز 127 108، بفضل 27 نقطة لبروك لوبيز و24 لليوناني يانيس انتيتوكونمبو، في حين سجل داميان ليلارد 28 للخاسر.

وقاد جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس لتشديد قبضته على المركز الأول في المنطقة الشرقية، بتسجيله 34 نقطة خلال فوز فريقه على ديترويت بيستونز 111 99.

ونجح تايتوم الذي يسجل معدلا يتخطى حاجز الثلاثين نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، في اضافة 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة ليرفع فريقه رصيده الى 38 انتصارا مقابل 16 خسارة في الصدارة.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزه الثالث تواليا، على حساب مضيفه واشنطن ويزاردز 114 91.

وساهم ثلاثة لاعبين في الفوز، فسجل كل من جاريت ألن وداريوس غارلاند 23 نقطة واضاف دونوفان ميتشل 21 نقطة.

ولم تنفع النقاط الـ47 التي سجلها لاعب ارتكاز بروكلين نتس كام توماس في ابعاد الخسارة عن فريقه أمام لوس أنجليس كليبرز 116 124 الذي سجله له المخضرم بول جورج 29 نقطة واضاف زميله كواهي لينارد 24.