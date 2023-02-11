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لوس انجليس: حقق بوسطن سلتيكس، متصدّر ترتيب دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، فوزه الأربعين هذا الموسم، على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 127 116 الأربعاء، بفضل 41 نقطة لنجمه جايسون تايتوم ونجاح لاعبيه بتسجيل 25 رمية ثلاثية.

وهذه المرة الثامنة هذا الموسم يسجّل تايتوم 40 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة، علماً انه لعب بدون زميله النجم جايلن براون المصاب بكسر في وجهه بعد اصطدامهما عن غير عمد، ولاعب الارتكاز آل هورفورد المصاب بركبته بالاضافة إلى ماركوس سمارت.

وفي ظل هذا الغياب، سجّل الموزّع ديريك وايت 33 نقطة بينها 8 رميات ثلاثية و10 تمريرات حاسمة.

وزرع لاعبو الفريق الأخضر 25 رمية ثلاثية في المباراة من أصل 55 محاولة.

قال وايت "كان شعور التسديد جيداً. حصلت على مواقع جيدة واستفدت من ذلك".

وبفضل الرميات المبكرة البعيدة المدى، صنع بوسطن فارقاً كبيراً، وحتى تسجيل هورنتس 15 نقطة متتالية في الربع الثالث، أبقى المتصدر على فارق أكثر من عشر نقاط.

ونجح تايتوم برمياته الثلاثية الخمس في أن يصبح أول لاعب يسجّل ألف رمية ثلاثية قبل عيد ميلاده الخامس والعشرين.

تابع وايت عن زميله البالغ 24 عاماً "رفع اللعبة إلى مستوى مختلف هذا الموسم. من الجميل مشاهدته واللعب معه. يقوم بالخيار المناسب في كل هجمة".

وحقق ميلووكي باكس، وصيف بوسطن في المنطقة الشرقية (39 17) فوزه العاشر توالياً، على حساب مضيفه لوس أنجليس كليبرز 119 106.

وكالعادة، تألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مسجلاً 35 نقطة، رافعاً معدله في هذه السلسلة إلى 37.3 نقطة.

وتقدّم كليبرز 27 22 في الربع الأول، بفضل بول جورج صاحب 19 نقطة و11 متابعة والذي لعب دون النجم كواهي لينرد المصاب.