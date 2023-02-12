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دبي: صعد الوصل الى المركز الثالث وضيّق الخناق على الشارقة المتصدر بفوزه الصعب على دبا الفجيرة 1-صفر السبت في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

واستغل الوصل تعادل الوحدة وضيفه شباب الأهلي 1-1 في افتتاح المرحلة ليصعد للمركز الثالث برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن الشارقة.

شانكلاي

ويدين الوصل بفوزه الى لاعبه الارجنتيني توماس شانكلاي الذي استغل عرضية فابيو ليما ووضعها برأسه في شباك دبا الفجيرة(32)،ليزيد من محنة صاحب الارض بعدما توقف رصيده في المركز الاخير عند 4 نقاط.

وقال علي صالح مهاجم الوصل "المباراة كانت صعبة بعدما لعب دبا الفجيرة بطريقة دفاعية، لكن اهم شيء هو الفوز والبقاء في المنافسة".

وتابع "علينا الحفاظ على لغة الفوز ونفكر الآن باللقاء القادم مع النصر".

كما عزز العين اماله في الحفاظ على لقبه بفوزه المثير على ضيفه الجزيرة 3-2.

وتقدم الجزيرة بهدفي البرازيلي برونو اوليفيرا (24)، وعبدالله رمضان (29)، قبل ان ينتفض العين ويقلب الطاولة على ضيفه بتسجيله ثلاثة اهداف سجلها التوغولي لابا كودجو (37 و90 من ركلة جزاء) والمغربي سفيان رحيمي (70).

ورفع العين رصيده في المركز الرابع الى 31 نقطة، مقابل 27 للجزيرة السادس.

وتعادل البطائح وضيفه بني ياس بثلاثة اهداف للبرازيلي لورنسي دو (5 و25) والبرتغالي جواو بيدرو (83 من ركلة جزاء) مقابل ثلاثة اهداف لسهيل النوبي(51) والارجنتيني نيكولاس خيمينيس (63 و77 من ركلتي جزاء).