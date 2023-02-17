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الرياض : أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2 1 الجمعة على ملعب مرسول بارك بالرياض في المرحلة السابعة عشرة من بطولة السعودية في كرة القدم.

وصنع رونالدو هدفي فريقه بتمريرتين حاسمتين الى عبد الرحمن غريب الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17، وعبدالله مادو مسجل هدف الفوز في الدقيقة 78 بعدما قلص الضيوف الفارق عبر الإسباني ألفارو مدران مطلع الشوط الثاني (47).

وسجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفا للتعاون في الدقيقة 68 الغي بداعي التسلل.

وهو الفوز الثاني تواليا للنصر بعد الاول على مضيفه الوحدة برباعية نظيفة حملت توقيع رونالدو، والثاني عشر له هذا الموسم فاستعاد الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق الاهداف امام اتحاد جدة الذي كان انتزعها مؤقتا الخميس بفوزه على مضيفه الاتفاق 3 صفر، والشباب الفائز على أبها 2 صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وبدأ الشوط الأول سريعاً من جانب النصر الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل عندما سدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بسنتمترات قليلة (5).

ونجح النصر في ترجمة أفضليته من هجمة منسقة أنهاها رونالدو بتمريرة على طبق من ذهب لغريب الذي تلاعب بأحد المدافعين وانفرد بحارس المرمى البرازيلي مايلسون ولعبها على يساره (17).

وكاد النصر أن يضاعف النتيجة عبر على الحسن لكن كرته مرت بمحاذاة القائم (19)، وسد مادو كرة قوية تصدى لها مايلسون على دفعتين (20).

ونشط التعاون في محاولة لإدراك التعادل بيد أن يقضة الحارس نواف العقيدي حالت دون ذلك.

وفاجأ التعاون مضيفه مع انطلاقة الشوط الثاني بإدراكه التعادل عندما تابع مدران كرة عرضية داخل المرمى (47).

واندفع النصر بعد الهدف وتهيأت فرصة لمعاودة التقدم بتسديدة لرونالدو لكن الحارس مايلسون ابعد الكرة بقدمه قبل أن يشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (49).

وتألق العقيدي وانقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة سميحان النابت على دفعتين (51).

وندح النصر في مبتغاه وسجل هدف الفوز من كرة عرضية استقبلها رونالدو وهيأها الى المدافع مادو أودعها المرمى (78).

وأهدر البديل البرازيلي تاليسكا فرصة سهلة عندما انطلق بكرة ولعبها في احضان الحارس مايلسون (86).

وأهدر التعاون فرصة إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة عندما انفرد النابت بالمرمى ولعب الكرة بجوار القائم (90).