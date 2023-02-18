قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بوينوس ايرس: تخطى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول الظروف الرطبة والباردة ليبلغ نصف نهائي دورة الأرجنتين المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه بمجموعتين على الصربي دوشان لايوفيتش الجمعة في بوينوس أيرس.

الإسباني المصنف ثانياً عالمياً العائد من الاصابة هذا الأسبوع بعد غياب أربعة أشهر، تفوّق في بوينوس أيرس على لايوفيتش 6 4 و6 2 في ساعة و33 دقيقة.

أقيمت مباريات ربع النهائي الجمعة في احدى دورات الـ250، في ظروف باردة بعد أسبوع من التقلبات الجوية في العاصمة الأرجنتينية شهد ارتفاع الحرارة إلى 38 مئوية الأحد الماضي ثم هبوطها إلى 8 درجات الخميس.

لكن الطقس الغريب لم يردع نحو خمسة آلاف متفرّج من تعبئة مدرجات ملعب غييرمو فيلاس في نادي عموم بوينوس أيرس لمشاهدة ألكاراس يتأهل إلى نصف النهائي.

ألكاراس الذي بدا عادياً في مباراته الافتتاحية الأربعاء، تقدّم بسرعة 3 0، قبل أن يسمح لخصمه بالمعادلة 4 4. كسر ابن التاسعة عشرة ارسال خصمه وحصد المجموعة الأولى.

في الثانية، بدا أكثر ارتياحاً، فوسّع الفارق مبكراً وحافظ عليه ليحسم الفوز بضربة أمامية محبّبة لديه.

قال المصنف أول عالمياً سابقاً "كل شيء كان مختلفاً عما اعتدنا عليه كان هناك أمطار وطقس بارد".

تابع حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة "لكن وظيفة لاعب التنس اليومية هي التأقلم مع الظروف، واعتقد اننا قدمنا مباراة رائعة".

غاب الاسباني عن الملاعب منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اضطر للانسحاب خلال مباراته في ربع نهائي دورة باريس للماسترز لإصابة في قدمه، أبعدته عن المنافسات بما فيها البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا المفتوحة المفتوحة مطلع الحالي، ليخسر صدارة التصنيف العالمي للصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويلتقي ألكاراس في نصف النهائي مواطنه برنابي ساباتا ميراييس الفائز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو المصنف خامساً 6 3 و6 7 (4 7) و6 3.

وفي الجهة الأخرى من القرعة، يلعب البريطاني كاميرون نوري المصنف ثانياً مع البيروفي المتأهل من التصفيات خوان بابلو فاريّاس.