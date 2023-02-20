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القاهرة: حسم التعادل القمة المصرية الخالصة على المستوى القاري، بين فيوتشر وضيفه بيراميدز 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، فيما وجه الجيش الملكي المغربي انذاراً لمنافسيه المصريين باكتساحه ضيفه اسكو كارا التوغولي 5-1 في الرباط ضمن المجموعة ذاتها.

وتصدر الجيش ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط أمام بيراميدز الثاني بنقطتين وبفارق الأهداف أمام فيوتشر ويأتي أسكو كارا رابعا بنقطة.

على ملعب السلام في القاهرة، لم يتمكن ممثلا الكرة المصرية في المسابقة القارية من تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً، حيث تقدم بيراميدز عبر محمد حمدي (7)، وأدرك غنام محمد التعادل لفيوتشر (53).

مباراة صعبة

ورأى مدرب بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل، واضاف "كانت المباراة صعبة حيث واجهنا فريقاً قوياً ومتجانساً وغالبا المواجهات بين الفريقين ما تكون صعبة". وتابع "كنا نستحق الفوز والحصل على النقاط الثلاث لأننا كنا الأفضل في كل شيء، لكن لم نستثمر الفرص على النحو الصحيح". وانتقد باتشكو أرضية الملعب "لم تكن الأرضية في أفضل حالاتها ما صعّب من لعب الكرة وتمريرها لكلا الفريقين بسهولة، وكذلك الحكم الجزائري لم يكن في قمة تركيزه وكانت هناك أخطاء واضحة، ولم يساعد على أن تتحرك الكرة بالصورة المطلوبة، وترك الفرصة لإضاعة الوقت".

أما مدرب فيوتشر علي ماهر ابدى رضاه عن النتيجة، وقال "كنت أتمنى الفوز بالمباراة، لكن فريق بيراميدز ليس سهلاً فهو وصيف البطولة الموسم الماضي"، وتابع "نعاني ضغطاً كبيراً في المباريات لكننا نفعل ما بوسعنا، كنا نتمني أن جدول المباريات يوجد به أريحية".

وانفرد الجيش الملكي بالصدارة بعدما اكتسح ضيفه أسكو كارا 5-1 في ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط.

وعلى عكس المجريات كلياً، افتتح الفريق التوغولي التسجيل عبر هريسو أورو بودي من تسديدة رائعة في المقص الأيسر لمرمى الحارس محمد باعيو (16).

وواصل الفريق العسكري ضغطه، وصدت العارضة رأسية أحمد حمودان (25)، الى أن أدرك التعادل عبر رأسية ربيع حريمات (39).

ولم يمنح الفريق المضيف خصمه أي فرصة مع بداية الشوط الثاني، إذ سجل حمودان هدف التقدم للجيش من تسديدة قريبة (50).

وصد القائم رأسية حمزة إغمان لترتد الكرة إليه مجدداً فأودعها الشباك (63)، وأضاف مصطفى الصهد الهدف الرابع من تسديدة قوية في قلب المرمى اثر تمريرة من إغمان (67).

وأنهى زكريا فاتي مهرجان أهداف الجيش الملكي بتسجيله الخامس اثر مجهود فردي وتخطيه مدافعين توغوليين وتسديدة قوية في الشباك (90+2).

وفي المجموعة الأولى، بات مارومو غالانتس الجنوب افريقي الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة، بعدما تغلب على مضيفه سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية 2-1. وحسم الفريق الجنوب افريقي الأمور في الشوط الأول بتسجيله هدفيه عبر مفو مفيلاسي (24) ورانغا شيفافيرو (42)، وقلص باتو كابانغو النتيجة للفريق المضيف (82).

وانتهت القمة العربية بين الأخضر الليبي وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري 1-1 على ملعب شهداء"بنينا" في بنغازي.

وتقدم الفريق الليبي عبر صهيب بن سليمان (67 من ركلة جزاء)، وأدرك البوتسواني توميسانغ أوويبونيي التعادل للفريق الجزائري (77).

وتصدر مارومو غالانتس الترتيب برصيد 6 نقاط أمام اتحاد العاصمة بأربع نقاط، وحصد الأخضر نقطته الأولى ليأتي ثالثاً، أمام سانت إيلوا بلا رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية.

وفي المجموعة الثانية، تغلب ريفرز يونايتد النيجيري على ضيفه أسيك ميموزا العاجي 3-صفر. وسجل الأهداف مالاتشي أوهاووما (1) وأوكيمي ويليامس (42) ودينيس نداسي (48).

وتعادل ديابل نوار الكونغولي مع مضيفه موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية سلباً.

وتصدر ديابل نوار الترتيب بأربع نقاط أمام ريفرز بثلاث نقاط، ويأتي موتيما ثالثاً بنقطين، وأسيك رابعاً بنقطة.

وعاد الاتحاد المنستيري بنقطة مهمة من أرض مضيفه ريال باماكو المالياني اثر تعادلهما 1-1، اذ تصدر ترتيب المجموعة الرابعة منفرداً.

وبعد شوط أول متكافئ أهدر فيه الفريق التونسي عدة فرص، افتتح ريال باماكو التسجيل مطلع الثاني عندما أرسل ماكان سامبالي كرة قوية من ركلة حرة أسكنها شباك البشير بن سعيد (48).

وواصل المنستيري أفضليته وإضاعة الفرص السهلة، الى أن أدرك البديل زياد العلوي التعادل اثر تمريرة من هيكل الشيخاوي (76).

وتغلب يانغ افريكانز التنزاني على ضيفه مازيمبي من الكونغو الدينقراطية 3-1 في دار السلام. سجل للفائز الزامبي كينيدي موسوندا (7) ومدثر يحيى (11) وتويسيلا كيسيندا من الكونغو الديمقراطية (90+2)، ولمازيمبي الزامبي أليكس نغونغا (80).

تصدر المنستيري بأربع نقاط أمام يانغ أفريكانز بثلاث نقاط وبفارق المواجهات مع مازيمبي الثالث، وريال باماكو رابعاً بنقطة.