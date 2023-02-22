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واشنطن: أقال أتلانتا هوكس مدربه نايت ماكميلان الثلاثاء، وعيّن مساعده جو برونتي مدرباً مؤقتاً، بحسب ما أعلن صاحب المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقال المدير العام للنادي لندري فيلدز "مثل هذه القرارات، خاصة في منتصف الموسم، دائماً ما تكون صعبة للغاية، لكننا نعتقد أنه من مصلحة فريقنا المضي قدماً بصوت آخر على رأس الفريق".

وأنهى ماكميلان (58 عاماً) مغامرته كمدرب مع هوكس بسجل يتضمن 99 فوزاً مقابل 80 هزيمة، بعدما تسلم مهامه كمدرب موقت في آذار/مارس 2021، وقاد الفريق إلى نهائي المنطقة الشرقية ليخسر أمام ميلووكي باكس في طريق الأخير للتتويج باللقب.

ونجح هوكس في تجاوز الدوري الثاني من دوري الإقصاء "بلاي أوف" للمرة الثانية فقط في 54 عاماً، باقصائه نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وأضاف فيلدز "أريد أن أشكر نايت على قيادته ومهنيته خلال الفترة التي قضاها مع هوكس".

وخاض ماكميلان، صانع الألعاب السابق والذي لعب لفترة 12 موسماً بقميص سياتل سوبرسونيكس، موسمه التاسع عشر كمدرب رئيسي في الدوري بعد مروره في سياتل وبورتلاند ترايل بلايزرز وإنديانا بايسرز وأخيراً أتلانتا.

كما شغل منصب المدرب المساعد للمنتخب الأميركي المتوج بذهبية الألعاب الأولمبية عامي 2008 و2012.

هوكس يخسر في الدور الأول

وخسر هوكس في الدور الأول من الأدوار الإقصائية في الموسم الماضي أمام ميامي هيت، فيما يحتل حالياً المركز الثامن في المنطقة الغربية برصيد 29 فوزاً مقابل 30 هزيمة قبل التوقف لاقامة مباراة كل النجوم "أول ستار".

في المقابل، انضم برونتي (54 عاماً) إلى هوكس كمدرب مساعد في تموز/يوليو 2021، وقد سبق له أن عمل في هذا المنصب في الدوري منذ العام 1996، باستثناء مرورين كمدرب رئيسي موقت في ميلووكي باكس. فاز بثلاثة ألقاب كمدرب مساعد مع سان أنتونيو سبيرز بين عامي 1999 و2005.