قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



نانتير (فرنسا) : فتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقاً في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جرمان أشرف حكيمي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية، مؤكداً ما كشفته صحيفة "لو باريزيان".

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ بيلانكور في 25 شباط/فبراير وفق ما أفادت "لو باريزيان" في معلومات أكدها المصدر لفرانس برس.

وفي اتصال مع فرانس برس، رفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبدياً امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة".

ووفقاً للمصدر نفسه المطلع على القضية، توجهت هذه المرأة الى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

اتصلت فرانس برس بباريس سان جرمان للوقوف على رأيه، لكنها لم تحصل على أي رد من نادي العاصمة.

وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.