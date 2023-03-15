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انديان ويلز (الولايات المتحدة) : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول، الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية للألف في كرة المضرب، بعد انسحاب خصمه البريطاني جاك درايبر مصاباً من المجموعة الثانية.

وكان ألكاراس متقدماً 6 2 و2 0 عندما انسحب درايبر بسبب الاصابة بعد 46 دقيقة على بداية المباراة، علماً ان الاسباني الشاب بمقدوره استعادة صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بحال تتويجه بلقب الماسترز الثالث في مسيرته.

قال ألكاراس "ليست الطريقة التي يرغب فيها أي كان بالفوز في مباراة، بسبب خطب ما. لا يمكنني سوى أن اتمنى تعافيه بسرعة".

وكان ألكاراس (19 عاماً) أصبح العام الماضي أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، بتتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز.

لكن اصابة في بطنه ابعدته عن بطولة استراليا المفتوحة في ملبورن مطلع السنة، ليتراجع خلف الاسطورة ديوكوفيتش الغائب بدوره عن إنديان ويلز، لمنعه دخول الولايات المتحدة بسبب عدم تلقيحه اللقاح المضاد لكوفيد 19.