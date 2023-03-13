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انديان ويلز (الولايات المتحدة): حقق التشيلي المغمور كريستيان غارين المصنف 97 عالميًا والمتأهل من التصفيات، مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه النروجي كاسبر رود المصنف ثالثًا بفوزه عليه 6 4 و7 6 (7 2) في الدور الثالث من دورة إنديان ويلز للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب الاحد.

واحتاج غارين الى أقل من ساعتين لتخطي عقبة المصنف رابعًا عالميًا الذي بلغ نهائي بطولة كبرى في الغراند سلام مرتين العام الماضي، لكنه بدأ العام الحالي بشكل مخيب بعد فشله في تخطي الدور الثاني في ثلاث دورات شارك فيها حتى الان.

وقال غارين "انا سعيد جدًا للطريقة التي لعبت فيها اليوم، اظهرت قتالية طوال المباراة".

في المقابل، رفع الروسي دانييل مدفيديف رصيده من الانتصارات المتتالية الى 16 اثر تغلبه على البيلاروسي ايليا ايفاشكا 6 2 و3 6 و6 1.

ويخوض المصنف سادسًا عالميًا الدورة بعد تتويجه في اخر ثلاث دورات شارك فيها وهي روتردام والدوحة ودبي، لكنه عمومًا لا يحبذ اللعب في هذه الدورة نظرا لبطء ارضية الملعب وافضل نتيجة حققها فيها كانت بلوغه الدور ثمن النهائي عام 2021.

وقلب البريطاني كاميرون نوري المصنف عاشرًا في الدوررة والذي بلغ نهائي بوينس ايرس واحرز دورة ريو دي جانيرو في الاسابيع الاخيرة، تخلفه بمجموعة ثم 1 4 في الثانية، الى فوز امام الياباني تارو دانيال المتأهل من التصفيات بنتيجة 6 7 (5 7) و7 5 و6 2.

وفي فئة السيدات، تابعت البيلاروسية ارينا سابالنكا المصنفة ثانية وبطلة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، تقدمها في البطولة مستغلة انسحاب الاوكرانية ليسيا تسورنكو "لأسباب شخصية" كما اعلن منظمو الدورة.

واذا كان سبب عدم خوض تسورنكو المباراة غير معروف رسميًا فإنه قد لا يكون متعلقًا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وذلك لانها انسحبت من 9 دورات شاركت فيها من اصل 18 وتحديدًا منذ دورة إنديان ويلز العام الماضي.