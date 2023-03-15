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مانشستر (المملكة المتحدة): سيجري مقدّمو العروض لشراء مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم محادثات مع إدارة النادي في ملعب "أولد ترافورد" هذا الاسبوع، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية الأربعاء.

أعلنت عائلة غلايزر الاميركية المالكة للنادي والتي لا تحظى بشعبية بين الجماهير، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها تجري مراجعة استراتيجية مُعلِنة أن بيع النادي خيار مطروح على الطاولة.

وسبق أن تقدّم كل من الشيخ القطري جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف بعرضيهما للاستحواذ على بطل إنكلترا 20 مرة.

وقالت وكالة "برس أسوسياشين" البريطانية إن ممثلي الشيخ جاسم سيصلون إلى مانشستر الخميس، ومن المقرر أن يجتمع راتكليف مع الإدارة العليا في اليوم التالي.

يهدف المصرفي القطري الشيخ جاسم إلى الاستحواذ بنسبة 100 في المئة على يونايتد وقد اجتذب دعمًا من بعض المشجعين من خلال تعهده بإلغاء ديون يونايتد.

فيما تتطلع شركة "إينيوس" للبيتروكيماويات التابعة لراتكليف، مشجع يونايتد منذ الطفولة، إلى السيطرة على القسم الاكبر من أسهم النادي من خلال شراء الحصة المملوكة من غلايزر.

عتبة الستة مليارات

ولم يصل أي من العرضين إلى عتبة الستة مليارات جنيه استرليني (7.2 مليار دولار) التي حددها المالكون.

كما نجحت شركة "إليوت إنفستمنت مانجمنت" في الانتقال إلى المرحلة التالية من عملية تقديم العروض، على الرغم من أن الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، ستموّل النادي بدلاً من الاستحواذ عليه، وفقًا للتقارير.

وكان يونايتد أحرز لقبه الأول في ست سنوات بعدما توج هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية على حساب نيوكاسل، وذلك بعد تراجع نتائجه في عهد عائلة غلايزر التي اشترت النادي في 2005.

ويملك راتكليف (70 عامًا) ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري.