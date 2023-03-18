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انديان ويلز (الولايات المتحدة): مُنيت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً في كرة المضرب، بخسارة ساحقة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 2 6 و2 6، الجمعة في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للألف، لتضرب الأخيرة موعداً في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على اليونانية ماريا ساكّاري.

وستكون المباراة المقبلة بمثابة الإعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل شهرين، عندما توّجت سابالينكا بأوّل لقب كبير لها.

وتأمل ريباكينا، أول كازاخستانية تبلغ نهائي دورات الألف، في الثأر من البيلاروسية الأحد في صحراء كاليفورنيا، ووضع حد لسجلها المخيّب أمامها والبالغ أربع خسارات في أربع مباريات.

قدّمت أداء رائعاً أمام شفيونتيك حاملة اللقب، واقصتها في ساعة و16 دقيقة "إذا لعبت مثل اليوم، أعتقد اني أملك كل الفرص".

تابعت حاملة لقب بطولة ويمبلدون المصنّفة عاشرة عالمياً "أنا فخورة جداً بنفسي، لعبت جيداً اليوم ولم أكن أتوقع ذلك بعد الفوز الصعب يوم أمس (في ثلاث مجموعات ضد التشيكية كارولينا موتشوفا). قدّمت احدى أفضل مبارياتي لهذا الموسم".