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لوس أنجليس: تعرّضت المهاجمة الكندية الدولية جانين بيكي، حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو، لقطع في الرباط الصليبي في ركبتها اليمنى سيبعدها عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم لدى السيدات، المقررة في أستراليا ونيوزيلندا بين 30 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس المقبلين، بحسب ما أعلن ناديها بورتلاند ثورنز.

أصيبت بيكي في الشوط الأول من المباراة الاعدادية لموسم ثورنز، حامل لقب الدوري، ضد منتخب الولايات المتحدة تحت 23 عاماً الأربعاء.

قالت اللاعبة البالغة 28 عاماً وصاحبة 36 هدفاً في 101 مباراة دولية مع كندا، في حسابها على تويتر "بعد عمل مكثف لنكون جاهزين قبل احد أهم المواسم في مسيرتي، مع بورتلاند ثورنز للدفاع عن اللقب وطبعا قبل كأس العالم مع كندا، يصعب تقبل هذا الأمر (...). سأعود أفضل وأقوى أيضاً".

وفميا ستغيب عن قسم من الدوري الذي ينطلق نهاية آذار/مارس الجاري، ستخضع لجراحة في الاسابيع المقبلة وتستهل رحلة التعافي الطويلة تحت اشراف الفريق الطبي لثورنز.

وتلعب كندا التي بلغت ثمن نهائي النسخة الماضية، في المجموعة الثانية من المونديال المقبل إلى جانب أستراليا المنظمة، إيرلندا ونيجيريا.