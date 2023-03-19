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مدريد: خطا برشلونة بثبات نحو لقب الدوري الاسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2019 بفوزه القاتل في الكلاسيكو على غريمه التقليدي ريال مدريد 2-1 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الأحد في ختام المرحلة السادسة والعشرين.

وقلب برشلونة تأخره بهدف من النيران الصديقة بعد كرة رأسية بالخطأ من مدافعه الاوروغوياني رونالدو أراوخو (9)، إلى فوز بهدفي سيرجي روبرتو (45) والعاجي فرانك كيسييه (90+2).

وابتعد برشلونة الذي حقق فوزه الـ22 هذا الموسم في الصدارة مع 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن ريال الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم وبات من الصعب عليه الدفاع عن لقبه مع بقاء 12 مرحلة على نهاية الموسم.

واستقبل النادي الكاتالوني مطارده المباشر منتشياً بانتصاريه الاخيرين على فالنسيا وأتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها 1-1 ومتسلحا بفوزه في 24 مباراة من الـ53 الاخيرة بينه وبين ريال منذ عام 2011 في مختلف المسابقات (12 تعادلاً و17 هزيمة)، قبل مباراة هذه الأمسية.

من ناحيته، وصل النادي الملكي إلى ملعب "كامب نو" آملاً في تعزيز حظوظه والاحتفاظ ببريق أمل للدفاع عن لقبه، بعدما حسم تأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الانكليزي، قبل أن يفوز على إسبانيول 3-1 في المرحلة الماضية.

وغاب عن صفوف بلاوغرانا الفرنسي عثمان ديمبيليه وبيدري للاصابة، مقابل غياب المدافع النمسوي دافيد ألابا للاصابة والاوروغوياني الفارو رودريغيس للايقاف عن ريال مدريد.

وتقدم ريال سريعا بفضل النيران الصديقة عندما توغل فينيسيوس جونيور داخل المنطقة ومرر كرة عرضية تابعها أراوخو بالخطأ في شباك حارس مرماه الألماني مارك-أندري تير شتيغن (9).

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، أدرك برشلونة التعادل بعدما سدد البرازيلي رافينيا كرة صدها مواطنه ميليتاو وتهيأت أمام روبرتو الذي سددها بيمناه في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (45).

هجمات مرتدة

وأجرى مدرب النادي الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تبديلين فأخرج ناتشو فرنانديس والالماني توني كروس ودفع بالفرنسي فيرلان مندي والمهاجم البرازيلي رودريغو (62).

وتصدى كورتوا لتسديدة رافينيا (76)، فيما سجل البديل أسنسيو هدفا ألغي بداعي التسلل (81).

وضغط ريال لاحراز هدف النقاط الثلاث فيما اعتمد برشلونة على الهجمات المرتدة، فسجل هدفاً قاتلاً عبر البديل كيسييه بعد خامس تمريرة حاسمة هذا الموسم من المدافع الشاب أليخاندرو بالدي، تابعها العاجي في الشباك (90+2)، في أوّل أهدافه.

وحافظ برشلونة على سجله خالياً من الخسارة على أرضه هذا الموسم (11 انتصاراً مقابل تعادلين)، في أفضل سجل له منذ موسم 2019-2020.

فوز أول لريال سوسييداد

وحقق ريال سوسييداد فوزه الأول في "لا ليغا" بعد سلسلة من أربع مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار، وذلك بتغلبه على ضيفه إلتشي متذيل الترتيب 2-صفر.

وسقط سوسييداد في فخ التعادل أمام كل من سلتا فيغو وريال مايوركا بنتيجة واحدة 1-1، وامام قادش سلباً، وخسر في عقر دار فالنسيا صفر-1، كما خرج من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على يد روما الإيطالي باجمالي المباراتين صفر-2، رافعا سلسلته إلى 6 مباريات في مختلف المسابقات من دون فوز.

ويدين النادي الباسكي بفوزه إلى الياباني تاكيفوسا كوبو والبديل أندر بارنيتكسيا اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 48 و90.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع متقدماً بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس الخامس والفائز على ريال مايوركا بهدف بورخا إيغليسياس (48) قبل وقت سابق اليوم أيضاً.

ويحتل إلتشي الذي مني بخسارته الـ17 هذا الموسم مقابل 7 تعادلات وفوزين فقط، قاع الترتيب مع 13 نقطة.

وفاز فياريال على أوساسونا 3-صفر، تناوب على تسجيلها النيجيري سامويل تشوكويزي (14) وخوسيه لويس موراليس (86 و90).

وعزز فريق "الغواصات الصفراء" رصيده في المركز السادس برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وقاد المغربي منير الحدادي والتركي إينيس أونال فريقهما خيتافي الى الفوز على ضيفه إشبيلية 1-صفر بتسجيلهما هدفي اللقاء في الدقيقتين 50 و90+5.

واقتنص خيتافي الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم، المركز الثالث عشر من إشبيلية بالذات بعدما تقدم عليه بفارق نقطة (29 مقابل 28).