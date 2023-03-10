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برشلونة: كانت عودة تشافي هرنانديس إلى برشلونة مؤشراً إلى تطبيق الفريق الكاتالوني فلسفته الكروية الاستحواذية في الملاعب الإسبانية، لكن لاعب الوسط السابق عوّل في قيادة فريقه إلى صدارة الدوري المحلي على دفاع حديدي خوّله الابتعاد تسع نقاط عن غريمه التاريخي ريال مدريد.

يزور برشلونة الأحد أتلتيك بلباو في المرحلة الخامسة والعشرين في محاولة لتوسيع فارق النقاط التسع عن ريال مدريد الذي يستقبل إسبانيول السبت، وذلك قبل مواجهة منتظرة للقطبين في 19 آذار/مارس على ملعب كامب نو.

وفيما أحرز برشلونة لقب الليغا عام 2019 آخر مرّة، يحدوه الأمل بتحقيق نتائج إيجابية سريعة، خصوصاً بعد استثماره المفرط الصيف الماضي.

تلقى ثمانية أهداف فقط في 24 مباراة، محافظاً على نظافة شباكه في 18 مواجهة! والسجل الأخير هو الأفضل لجميع الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في هذه المرحلة من الموسم، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.

وقد خاض بايرن ميونيخ الألماني 17 مباراة دون أن تهتز شباكه في 24 مباراة في موسم 2012-2013، متلقياً أيضاً ثمانية اهداف.

في المقابل، سجّل برشلونة 46 هدفاً، في أدنى رصيد لمتصدر للدوري الإسباني في هذه المرحلة من الموسم، منذ فالنسيا في 2002.

لكن فريق تشافي يسافر إلى إقليم الباسك دون رونالدو أراوخو، أحد أبرز مفاتيحه الدفاعية هذا الموسم. طُرد الأوروغوياني الأسبوع الماضي ضد فالنسيا، بعد عرقلته أوغو دورو. ساهم قرار أراوخو، السلبي، بمساعدة برشلونة على تحقيق الفوز الثامن هذا الموسم بنتيجة 1-0.

وقد يحلّ بدلاً منه في قلب الدفاع، الفرنسي جول كونديه أو ماركوس ألونسو، إلى جانب الدنماركي أندرياس كريستنسن.

"يمكننا المخاطرة"

وفي إبّان فترة افتقد فيها برشلونة صانع لعبه الشاب بيدري، الجناح الفرنسي الطائر عثمان ديمبيليه والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حمل الدفاع الفريق على كتفيه وابقاه ضمن الصراع على اللقب.

أشاد ليفاندوفسكي الذي سيكون جاهزاً لخوض رحلة بلباو، بدور زملائه في خط الدفاع "من الجيد أن نحظى بدفاع مماثل، نحن مطمئنون كمهاجمين ويمكننا المخاطرة أكثر لأن ظهورنا محمية".

تابع لمجلة النادي الخميس "الأمان يسهّل عليك مأمورية التسجيل، واللبنة الأول في أي فريق يتعيّن أن تكون صلابة الدفاع".

كما قال المهاجم البولندي إن أسلوب الفريق يتوقّف دوماً على نوعية اللاعبين المتوافرين لدى تشافي، بالإضافة إلى التغييرات الطارئة على طريقة اللعب منذ اعتزال لاعب الوسط السابق.

أردف هداف بايرن ميونيخ السابق "يكمن الحامض النووي لبرشلونة في ممارسة كرة قدم جميلة، لكن عليكم ان تفهموا ان كرة القدم تتغيّر. على سبيل المثال، أسلوب برشلونة قبل عشرة أعوام قد لا يثمر اليوم. عليك أن تجد الحلّ المثالي لما تملكه وللاعبين في صفوفك".

في المقابل، يتعيّن على مدرب بلباو إرنستو فالفيردي إيجاد حلول جدية لاختراق دفاع ضيوفه.

رغم فوزه بلقبين في الدوري، أقيل فالفيردي في كانون الثاني/يناير 2020 من تدريب برشلونة عندما كان فريقه متصدراً، جزئياً بسبب المخاوف حول أسلوب لعب الفريق.

استهل فريق فالفيردي موسمه بشكل جيّد، لكن فقد زخمه في الأسابيع الماضية ليتراجع إلى المركز التاسع، رغم بلوغه على غرار برشلونة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

ريال لتضييق الخناق

وسيكون بمقدور ريال مدريد تقليص الفارق إلى ست نقاط السبت عندما يستقبل إسبانيول الثالث عشر.

يتعيّن على لاعبي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ايقاف نزيف النقاط، بعد تعادلهم في آخر مبارتين مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس المنافسين للتأهل إلى البطولات الأوروبية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد غيابه عن الحصة التدريبية الخميس.

قال مصدر في النادي لوكالة فرانس برس إن مشاركة الفرنسي ضد إسبانيول تتعلق بإمكانية خوضه التدريبات الجمعة من عدمها، مضيفًا أنه تمرن بمفرده خلال الاسبوع.

وأكّدت تقارير أن المهاجم ليس موضع شك بالنسبة لمواجهة ليفربول الانكليزي الاربعاء في مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الملكي 5-2 على ملعب أنفيلد ذهابًا. عانى بنزيمة العديد من الاصابات هذا الموسم وغاب عن منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022.

كما غاب عن تمارين الأربعاء قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر، فيما لا يزال النمسوي دافيد ألابا بعيداً عن التشكيلة.

وفيما لم يخسر في آخر ثماني مباريات، يأمل أتلتيكو مدريد، الثالث بفارق 8 نقاط عن جاره ريال، متابعة سلسلته والضغط على مركز الوصافة، عندما يختتم المرحلة الإثنين على أرض جيرونا الحادي عشر، فيما يحل ريال سوسييداد الرابع على مايوركا العاشر.