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برشلونة: ابتعد برشلونة تسع نقاط في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بعودته بعشرة لاعبين الى سكة الانتصارات على حساب ضيفه فالنسيا 1-صفر، مستفيدًا من تعثر غريمه ومطارده ريال مدريد بتعادله السلبي أمام مضيفه ريال بيتيس الاحد ضمن في المرحلة الرابعة والعشرين.

وسجل البرازيلي رافينيا هدف النادي الكاتالوني في الدقيقة 15 ورفع رصيده الى 62 نقطة مقابل 53 لريال.

ولعب برشلونة نصف الساعة الاخير بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو لخطأ على المهاجم هوغو دورو المنفرد، علمًا أن المدرب تشافي هرنانديس تابع المباراة من المدرجات بسبب الايقاف.

ودخل برشلونة المواجهة منتشيًا من فوزه على ريال مدريد في عقر دار الاخير 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي من الكأس المحلية الخميس.

وخاض الكاتالوني المباراة بغياب العديد من النجوم بسبب الإصابة أبرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض لها خلال الخسارة المفاجئة ضد ألميريا الاسبوع الماضي (1-0) أبعدته عن الكلاسيكو، بيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه، فيما غاب غافي بسبب الايقاف لتراكم البطاقات.

قال رافينيا بعد الفوز "الامر المهم أن نستمر في حصد النقاط وقد أضفنا ثلاث اليوم. من الصعب اللعب بلاعب أقل، لكن قمنا بما علينا القيام به ونجحنا في تحقيق الفوز".

وسيطر برشلونة الطامح الى تحقيق الثنائية المحلية بعد خروجه قاريًا من دوري الأبطال ثم الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على يد مانشستر يونايتد الانكليزي، استحواذًا لكنه لم يخلق فرصة محققة الى حين افتتاح النتيجة.

وسجل رافينيا الهدف بعدما وصلته كرة رائعة متقنة خلف المدافعين في العمق من سيرجيو بوسكيتس، تابعها رأسية في الشباك مسجلا هدفه الخامس في الليغا هذا الموسم (16).

وواصل برشلونة ضغطه وسدد رافينيا كرة مرت بجانب القائم (23)، قبل أن يتصدى الحارس الجورجي جيورجي مامارداشيفيلي لمحاولة فيران توريس من خارج المنطقة (32).

وضغط فالنسيا قليلا مع نهاية الشوط الاول ومرت رأسية البرتغالي تييري كوريا بجانب القائم إثر عرضية من خيسوس فاسكيس (34).

ولم يُحسن البرازيلي صامويل لينو استغلال تمريرة خاطئة من الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن داخل منطقته وسدد الكرة بطريقة غريبة فوق العارضة (39).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء باكرًا في الشوط الثاني إثر لمس هوغو غيامون الكرة بيده داخل المنطقة، لكن توريس سددها سيئة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت عن الملعب (55).

وحرم القائم برشلونة مجددًا من تعزيز النتيجة وهذه المرة برده تسديدة أنسو فاتي من داخل المنطقة إثر تمريرة من رافينيا (56).

وطُرد أراوخو ببطاقة حمراء مباشرة بعد أن أمسك بالمهاجم دورو عندما كان الاخير منطلقاً نحو المنطقة (59).

ورغم النقص العددي، نجح برشلونة في السير بالمباراة الى بر الامان.

ريال يتعثر مجددًا

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل للمرة الثانية تواليًا بعد الأول في دربي العاصمة في المرحلة الماضية ضد ضيفه أتلتيكو 1-1.

وبقي ريال من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا في جميع المسابقات.

بعد أن شارك أساسيًا في الكلاسيكو، غاب الكرواتي لوكا مودريتش عن المباراة بسبب تراكم البطاقات في الدوري وأجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي تغييرين إضافييين.

دفع بالفرنسي أوريليان تشواميني في الوسط فيما حل لوكاس فاسكيس بدلا من دانيال كارافاخال في مركز الظهير الايمن وأرجع الفرنسي إداورادو كامافينغا الى مركز الظهير الايسر بدلا من ناتشو فرنانديس وبدأ البرازيلي رودريغو أساسيًا الى جانب الفرنسي كريم بنزيمة.

وهدد ريال بيتيس بداية عبر تسديدة صاروخية لأيوسي بيريس من خارج المنطقة، تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بيد واحدة في سقف المرمى (9).

وألغي هدف رائع لبنزيمة من ركلة حرة في أعلى الزاوية اليسرى بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد أن لمست الكرة يد المدافع الالماني أنتونيو روديغر في طريقها الى الشباك (13).

وحاول الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (32) فأنهي ريال مدريد الشوط الاول من دون اي تسديدة بين الخشبات الثلاث.

على عكس الشوط الاول، جاء الثاني سريع الايقاع وكثير الفرص منذ البداية وأجبر أيتور رويبال كورتوا على تصد مميز بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة (46)، قبل أن يتألق نظيره التشيلي كلاوديو برافو في المقلب الآخر للتصدي لتسديدة قوية من بنزيمة من داخل المنطقة (48).

وتواصلت الفرص من كل حدب وصوب وأتيحت فرصة ذهبية لبورخا إيغليسياس بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة لكن كورتوا وقف سدًا منيعًا مجددًا (53)، قبل أن يتصدى برافو لتسديدة قوية من فالفيردي من خارج المنطقة (54).

ودانت الافضلية لريال في نصف الساعة الاخير وتصدى الحارس لرأسية البرازيلي إدير ميليتاو (63)، ومن ثم تسديدة محققة لفينسيسوس (76).

واستعد بيتيس بأفضل طريقة لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي الخميس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".