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مدريد : انتهى ديربي العاصمة مدريد بين ريال حامل اللقب وجاره اللدود أتلتيكو المنقوص بالتعادل 1 1 السبت، في قمة مباريات المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لتصب النتيجة في مصلحة برشلونة المتصدر.

وشكّل الديربي "الساخن" فرصة لتألق البديلين الأوروغوياني خوسيه خيمينيس الذي سجل هدف السبق لأتلتيكو (78)، والمهاجم الاوروغوياني الاسباني الشاب ألفارو رودريغيس الذي ادرك التعادل لريال (85).

كما طُرد البديل أيضاً الأرجنتيني أنخيل كوريا بالبطاقة الحمراء المباشرة لضربه مدافع ريال الألماني أنتونيو روديغر (64).

"نبقى متعطشين"

قال الحارس البلجيكي لريال تيبو كورتوا لشبكة "دازن" للبث التدفقي "كانت مباراة مقفلة للغاية. في الشوط الثاني، بدأوا بشكل أفضل قليلاً منا. ثم بعد الطرد، نسينا اللعب قليلاً.. لاحقاً ومع 11 لاعباً مقابل 10، ما لا يحق لنا فعله هو أن نقدم لهم الأخطاء".

وتابع" بالنسبة لي (عند الهدف)، كان خطأ طفيفاً للغاية، لكن الحكم قرر إطلاق صافرته. كان سلاحهم الوحيد مع تلك البطاقة الحمراء. في النهاية، تمكنا من انقاذ نقطة، فهي دائماً أفضل من الصفر، لكننا نبقى متعطشين (للفوز)".

وبات بإمكان برشلونة المتصدر أن يرفع الفارق بينه وبين مطارده المباشر ريال مدريد إلى 10 نقاط في حال فوزه على مضيفه ألميريا الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة، في حين رفع النادي الملكي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني.

من جهته، عزز أتلتيكو مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 42 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن ريال بيتيس الخامس الفائز على مضيفه إلتشي 3 2 في افتتاح المرحلة الجمعة.

غاب عن ريال مهاجمه البرازيلي رودريغو والمدافع النمسوي دافيد ألابا للاصابة، وبقي الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسيان إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني على مقاعد البدلاء، في حين لعب داني سيبايوس والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى جانب الألماني توني كروس في الوسط.

من جهته، افتقد أتلتيكو لاعب وسطه الأرجنتيني رودريغو دي بول بطل العالم، ليدفع مواطن الأخير مدرب الفريق دييغو سيميوني بالشاب ابن الـ 19 عاماً بابلو باريوس في الوسط.

هجمات مرتدة من دون فائدة

اعتبر سيميوني أن فريقه كان "يشبه الحرباء، لقد غيرنا تشكيلتنا قليلاً، وحاولنا تقوية منطقة (ماركوس) يورينتي، وانتقلنا من 4 4 2 إلى 3 5 1 للسيطرة بشكل أفضل على المباراة، وحصلنا على هجمات مرتدة، من دون أن تأتي ثمارها".

كان الجار أتلتيكو الأخطر مع بداية الشوط الأوّل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، فسدد البلجيكي يانيك كاراسكو ركلة حرة من 20 متراً تردد مواطنه الحارس كورتوا في الخروج من مرماه، لتمر الكرة خطرة (8).

ردّ ماركو أسنسيو بعد دقيقة بتسددة من 20 متراً صدها الحارس السلوفيني يان أوبلاك، قبل أن يتصدى كورتوا مرة جديدة لكرة من كاراسكو (22).

تعرض أتلتيكو لضربة معنوية بإصابة مدافعه رينيلدو من موزامبيق وخروجه من الملعب ليحل بدلاً منه خيمينيس (23).

ومرة جديدة كان كاراسكو الأخطر، إذ سدد ركلة ركنية مباشرة من الجهة اليسرى اصطدمت بالقائم (28)، قبل أن ينتهي الشوط الأوّل بالتعادل السلبي.

دعّم سيميوني بعد الاستراحة خط الهجوم بإخراجه لاعب الوسط باريوس وادخال مواطنه أنخل كوريا، إلاّ أن الأخير ترك الملعب في الدقيقة بعدما تحصل على بطاقة حمراء مباشرة لضربه بكوعه روديغر (64).

ودفع مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل حالة الطرد بدقيقة بالثلاثي كامافينغا وتشواميني ومودريتش بدلاً من كروس وأسنسيو وسيبايوس، ورد سيميوني بادخال ألفارو موراتا والبلجيكي أكسل فيتسيل بدلاً من ساوول نيغيس وكوكي (74).

رفض أنشيلوتي فكرة أن ريال لن يتمكن من الحفاظ على لقبه قائلاً "هذا ليس وداعاً للدوري الإسباني. سيكون الأمر أكثر تعقيداً من قبل، لكننا سنقاتل حتى النهاية. استقبلنا هدفاً لأن المنافس يتمتع بمستوى عالٍ أيضاً".

افتتح خيمينس التسجيل بعد ركلة حرة من 35 متراً على الجهة اليسرى من الفرنسي أنطوان غريزمان تابعها البديل رأسية في الشباك (78).

قامة طويلة وتسجيل الأهداف

لكن رودريغيس الذي دخل بديلاً للمدافع ناتشو فرنانديس أدرك التعادل بكرة مشابهة لعبها مودريتش من ركلة ركنية عن الجهة اليسرى (85).

وسجل رودريغيس ابن الـ 18 عاماً هدفه الأول في ثالث مباراة له مع المحترفين.

وترك المهاجم رودريغيس تأثيراً قوياً في مباراة ريال ضد أوساسونا نهاية الأسبوع الماضي، حيث صنع هدفاً، ليعود ويقدّم مساهمة أكثر أهمية ضد أتلتيكو.

أثنى كورتوا على زميله قائلاً "هو شاب يعمل بجد في التدريبات، يتمتع بقامة طويلة (1.92 م) ويسجل الأهداف".

وتابع "اليوم مع الهدف الذي منحنا نقطة، إنه مهم للغاية وآمل في أن يستمر على هذا النحو".

وفشل المهاجم المتألق في الفترة الأخيرة البرازيلي فينيسيوس جونيور في متابعة سلسلة أهدافه، على غرار زميله حامل الكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيمة.

وبدوره، لم يستفد ريال من زخمه في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الأخير الرائع على أرض ليفربول الإنكليزي 5 2 في ذهاب ثمن النهائي، عندما قلب تأخره بهدفين مبكرين إلى فوز رائع بفضل ثنائية من السهم الخارق فينيسيوس وأخرى من بنزيمة.

وفاز إسبانيول على ريال مايوركا 2 1، وقادش على رايو فايكانو 1 صفر في وقت سابق اليوم أيضاً.