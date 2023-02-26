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المرية (إسبانيا): فاجأ ألميريا ضيفه برشلونة عندما أوقف سجله الخالي من الهزائم في 13 مباراة متتالية محليا بالفوز عليه 1-صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وسجّل المالي البلال توريه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، وقاد فريقه إلى فوزه السابع هذا الموسم والتخلص من المركز التاسع عشر قبل الاخير والارتقاء الى الخامس عشر برصيد 25 نقطة، حارما النادي الكاتالوني من الاستفادة من هدية أتلتيكو مدريد الذي أرغم المطارد المباشر والغريم التقليدي ريال مدريد على التعادل 1-1 السبت.

وكان برشلونة يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث عشر في مبارياته الـ14 الأخيرة وتوسيع الفارق إلى 10 نقاط عن النادي الملكي، لكنه تجرَّع مرارة الخسارة الثانية هذا الموسم والأولى منذ سقوطه امام ريال مدريد بالذات 1-3 في سانتياغو برنابيو في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حقق بعدها 12 فوزا وتعادلا واحدا.

وجاءت هذه الخسارة بعدما ودّع منافسات الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بخسارته أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي 1-2 الخميس في إياب ثمن نهائي الملحق المؤهل الى ثمن النهائي، بعدما تعادل معه ذهاباً 2-2 في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

كما جاءت الخسارة قبل اربعة ايام على كلاسيكو ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية ضد ريال مدريد والمقرر الخميس المقبل في العاصمة.

وكان برشلونة مسيطراً على مجريات المباراة بالاستحواذ من دون تشكيل خطورة على المرمى.

ألميريا يفاجئ الضيوف

لكن على عكس المجربات، نجح ألميريا في مفاجأة الضيوف وافتتاح التسجيل في الدقيقة 24، عندما تلقى توريه تمريرة من الكولومبي لويس سواريس، فانفرد بالحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، وسدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وكاد ألميريا يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة في الشوط الأول، لكن تير شتيغن كان بالمرصاد.

ولم تسفر محاولات الفريق الكاتالوني بإدراك التعادل في الشوط الأول، مع إغلاق دفاعي محكم من ألميريا.

وفي الشوط الثاني، توالت محاولات الكاتالونيين للعودة إلى المباراة، لكن تسديدتي الهولندي فرانكي دي يونغ (48) وغافي (59) كانتا خارج الخشبات الثلاث.

وواصل لاعبو برشلونة إهدار الفرص، خصوصاً من البديل الأوروغوياني رونالد أراوخو.

فوز مهم لسلتا فيغو

وحقق سلتا فيغو فوزاً مهماً على بلد الوليد بثلاثية نظيفة سجلها السويسري هاريس سيفيروفيتش (17) وغابريال فييغا (32 و64).

وبات سلتا فيغو بهذا الفوز في المركز الثالث عشر مع 27 نقطة، فيما بقي بلد الوليد في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

كما فاز جيرونا على أتلتيك بلباو 3-2.