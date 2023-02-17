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برشلونة: يبحث ريال مدريد حامل اللقب عن إبقاء الضغط على غريمه المتصدر برشلونة عندما يحل على أوساسونا السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، وسط شكوك حول جهوزية الفرنسي كريم بنزيمة، وقبل يوم من لقاء الفريق الكاتالوني القلق على نجمه الشاب بيدري مع ضيفه قادش.

أعاد حامل اللقب الفارق مع برشلونة الى 8 نقاط بعد فوزه برباعية نظيفة على إلتشي الاربعاء وسيحاول تقليصها السبت.

مع خوض برشلونة مباراته مع قادش الاحد بعد تعادله المثير مع ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي 2-2 في الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، ستكون الفرصة متاحة أمام مدريد لتقليص الفارق الى خمس نقاط.

عاد بنزيمة من الاصابة ليساهم في تتويج ريال مدريد بطلا لكأس العالم للاندية بتسجيله هدفًا في النهائي ضد الهلال السعودي (5-3) السبت الماضي، وأضاف هدفين من ركلتي جزاء منتصف الاسبوع ضد إلتشي ليسجل هدفه الـ230 في الدوري الاسباني ويحتل المركز الخامس على قائمة أفضل هدافي "لا ليغا".

عانى المتوج بالكرة الذهبية العام الماضي هذا الموسم بسبب الاصابة، وغاب عن نهائيات كأس العالم في قطر قبل أن يعلن اعتزاله الدولي.

خاض ابن الـ35 عامًا 13 من مباريات ريال مدريد الـ21 في الدوري فقط هذا الموسم مسجلا 11 هدفًا، لكن تقارير إسبانية أشارت الى إمكانية عدم سفره الى بامبلونا لمواجهة أوساساونا.

سيعود البرازيلي فينيسيوس جونيور من الايقاف، والى جانب مواطنه رودريغو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي وماركو أسنسيو، سيكون لدى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي خيارات عدة في حال فضّل عدم المجازفة ببنزيمة قبل القمة المرتقبة مع ليفربول الانكليزي على ملعب أنفيلد الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال، في إعادة لنهائي المسابقة العام الماضي.

ولم يحقق أوساسونا الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة في الليغا ويحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

غياب بيدري

أما برشلونة فيدخل مباراته السهلة نسبيًا على الورق مع قادش متطلعًا لفوز سادس تواليًا في الليغا.

ويمر الكاتالوني بفترة جيدة، إذ لم يخسر أي من مبارياته الـ17 الاخيرة في جميع المسابقات ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الاولى منذ 2019.

لكنه تعرّض لانتكاسة الخميس بإصابة لاعبه المؤثر الشاب بيدري خلال التعادل مع مانشستر يونايتد ما اضطر لخروجه في أواخر الشوط الاول، قبل أن يعلن فريقه عن تعرضه "لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايمن".

وفي حين لم يحدد فترة غيابه، قدرت الصحف الكاتالونية الفترة بين ثلاثة وأربعة أسابيع ومن غير المتوقع بالتالي أن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الاياب ضد يونايتد الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد، علمًا ان الشاب الآخر غافي سيغيب للايقاف ما قد يشكل ضربة لبرشلونة في مشواره القاري.

ومع استمرار غياب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيليه ولاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس للصابة، سيأمل برشلونة ألا يؤثر غياب بيدري على مردوده بعد أن سجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، بينها ثلاثة في آخر خمس مباريات.

يحتل قادش المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة على بُعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

من جهته، يأمل ريال سوسييداد الثالث في أن يتابع صحوته بعد أن عاد الاسبوع الماضي الى سكة الانتصارات على حساب إسبانيول (3-2) بعد تعثره بخسارة وتعادل في المباراتين السابقتين.

يتخلف بفارق ست نقاط عن ريال مدريد ويتقدم بأربع عن جار الاول أتلتيكو ويستقبل سلتا فيغو السبت.

أما أتلتيكو فيتطلع للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري للمباراة السادسة تواليًا عندما يستقبل أتلتيك بلباو السابع في مواجهة حذرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو الاحد.

تعود هزيمته الاخيرة الى سقوطه أمام برشلونة 1-0 في المرحلة 16 وحقق منذ حينها ثلاثة انتصارات وتعادلين.

وسيحاول الاستفادة من غيابه عن المنافسات القارية بعد حلوله رابعًا في مجموعته في دوري الابطال، من أجل تعزيز مركزه المؤهل الى دوري الابطال في ظل ابتعاد ريال بيتيس الخامس بفارق أربع نقاط عنه فقط.

ويستضيف النادي الاندلسي بلد الوليد السبت.