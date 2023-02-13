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Vila Real (إسبانيا): يغيب الفرنسي فرانسيس كوكلان لاعب وسط نادي فياريال الاسباني عن باقي الموسم جراء تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى، حسب ما أعلن فريق "الغواصات الصفراء" الإثنين.

وخرج كوكلان مصاباً في الخسارة أمام برشلونة صفر-1 الأحد في الدوري، بعد اصطدامه مع العاجي فرانك كيسييه.

وقال فياريال في بيان "أصيب كوكلان بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى".

وتابع "سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة وسيغيب للأسف عما تبقى من الموسم الحالي".

وخاض كوكلان لاعب وسط أرسنال السابق، والبالغ 31 عاماً، 25 مباراة مع فياريال في جميع المسابقات هذا الموسم، بعد أن غاب لفترة ثلاثة أشهر الموسم الماضي بسبب إصابة في وتر العرقوب.

ويحتل فياريال المركز الثامن في الدوري الإسباني وتأهل إلى دور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".