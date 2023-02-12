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مدريد: افتتح المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي غلته التهديفية مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد وأعاده إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز "القاتل" في مرمى مضيفه سلتا فيغو 1-صفر الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل ديباي المنتقل الى صفوف الـ"روخيبلانكوس" في 20 كانون الثاني/يناير الماضي قادما من برشلونة، بديلا لألفارو موراتا في الدقيقة 61 ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 اثر طرد قطب دفاعه المونتينيغري ستيفان سافيتش لإعاقته المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش عند حافة المنطقة وهو منفرد بحارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك.

وهي المرة الثالثة التي يطرد فيها سافيتش في المباريات الخمس الاخيرة لأتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات.

وهو الهدف الأول لديباي في الليغا منذ تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى إلتشي (3-صفر) في 17 أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة السادسة.

وعوض أتلتيكو مدريد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه خيتافي 1-1 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم، معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 38 نقطة مقابل 23 نقطة لسلتا فيغو الثالث عشر.

وشدد رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الخناق على ريال سوسييداد الثالث الذي يحل ضيفا على إسبانيول الإثنين حيث قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة.

خيتافي يفرمل فايكانو

وفرمل خيتافي انتفاضة ضيفه رايو فايكانو عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وكان رايو فايكانو البادىء بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 38 بفضل النيران الصديقة بعدما هز لاعب الوسط الارجنتيني ماورو أرامباري مرمى فريقه بالخطأ.

وحصل خيتافي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني أهدرها مهاجمه بورخا مايورال (51)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه كارليس ألينيا لتلقيه الانذار الثاني (54).

ونجح خيتافي في إدراك التعادل على الرغم من النقص العددي وتحديدا في الدقيقة 77 عبر المهاجم الدولي التركي إينيس أونال.

وحصل رايو فايكانو على ركلة جزاء في الدقيقة 87 أهدرها المهاجم راوول دي توماس حارما فريقه من الفوز الثالث تواليا واستعادة المركز الخامس من ريال بيتيس الفائز على مضيفه ألميريا 3-2.

وتراجع رايو فايكانو إلى المركز السادس برصيد 33 نقطة، وهو مهدد بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز فياريال على ضيفه برشلونة المتصدر لاحقا.

في المقابل، رفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويلعب لاحقا بلد الوليد مع أوساسونا، على أن تختتم المرحلة الأربعاء بلقاء ريال مدريد مع إلتشي.