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مدريد: تقدم ريال بيتيس الى المركز الخامس مؤقتًا على بعد نقطة واحدة من اتلتيكو مدريد الرابع وذلك بفوزه على مضيفه ألميريا 3-2 في منافسات المرحلة 21 من الدوري الاسباني لكرة القدم السبت.

وعزّز بيتيس رصيده الى 34 نقطة في المركز الخامس والذي قد يخسره لمصلحة رايو فايكانو في حال فوز الاخير على خيتافي الاحد. فيما بقي الميريا في المركز الرابع عشر بـ 22 نقطة.

وسجّل اهداف الفائز كل من رودري (6) وسيرخيو كاناليس (42) والمكسيكي اندريس غواردادو (70)، فيما احرز هدفي الخاسر كل من الكولومبي لويس سواريس (27) والبرتغالي سامو (62).

وبعدما منح رودري التقدم لبيتيس في وقت مبكر بتسديدة بالقدم اليمنى من قلب المنطقة (6)، استطاع سواريس معادلة النتيجة بتسديدة من الجهة اليمنى في الزاوية المنخفضة (27).

واعاد كاناليس التقدم لبيتيس قبل نهاية الشوط الاول بتسديدة بالقدم اليسرى اثر تمريرة من رودري المنطلق في هجمة مرتدة (42).

وفرض ألميريا التعادل مرة ثانية بواسطة سامو بتسديدة من مسافة قريبة (62).

وانتزع غواردادو هدف الفوز بتمريرة حاسمة من كاناليس الذي حوّل كرة عرضية الى داخل المنطقة فتابعها اللاعب المكسيكي بكرة رأسية (70).

وعلى ملعب ميستايا، انتزع اتلتيك بلباو فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه فالنسيا الذي يواجه كابوس الهبوط بنتيجة 2-1.

وعوّض بلباو تأخره بعدما منح صامويل كاستليخو التقدم لاصحاب الارض (17) قبل ان يعادل الدولي الشاب نيكو ويليامس النتيجة لبلباو قبل نهاية الشوط الاول (30). وتمكن أويهان سانسيت من تسجيل هدف الفوز لمصلحة النادي الباسكي (70).

بفوزه هذا، واصل اتلتيك بلباو سعيه للتأهل الى مسابقة دوري أبطال اوروبا، حيث يحتل المركز السادس مؤقتًا برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن اتلتيكو مدريد الرابع والذي يلعب مع سيلتا فيغو الاحد.

من جهته، يواجه فالنسيا الجريح خطرا حقيقيا بالهبوط حيث يقبع في المركز الثامن عشر بـ 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الامان.

ومن جهة أخرى، فاز اشبيلية المتعثر هذا الموسم على نظيره مايوركا 2-صفر ليواصل سعيه تسلّق الترتيب العام.

وسجّل هدفي الفريق الاندلسي كل من المغربي يوسف النصيري (28) وبراين جيل (40).

وعزّز اشبيلية رصيده الى 24 نقطة في المركز الثاني عشر وظلّ متخلفا عن مايوركا العاشر بفارق اربع نقاط.

ويواجه اشبيلية اسوأ مواسمه منذ فترة طويلة، بعدما حلّ رابعا الموسم الماضي وتأهل الى مسابقة دوري أبطال اوروبا.

ويلعب برشلونة متصدر الترتيب مع فياريال الاحد، ليختتم ريال مدريد حامل اللقب منافسات هذه المرحلة الاربعاء بمواجهة التشي بعد عودته من الرباط حيث تُوّج بلقب كأس العالم للاندية على حساب الهلال السعودي 5-3 في المواجهة النهائية التي اقيمت الاحد.